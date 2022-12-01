Журналист DW участвует в доставке воздушной гумпомощи в Газу

ОбществоПалестинские территорииЖурналист DW участвует в доставке воздушной гумпомощи в ГазуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoОбществоПалестинские территорииТаня Кремер29.03.202429 марта 2024 г.Немецкие и французские военные пытаются обеспечить доставку продовольствия в Газу с помощью воздушных десантов, но их усилия сопряжены с трудностями и спорами. Таня Кремер из DW приняла участие в операции по доставке помощи в осажденный регион.https://p.dw.com/p/4eGQXРеклама