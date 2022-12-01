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Журналист DW участвует в доставке воздушной гумпомощи в Газу

Таня Кремер
29 марта 2024 г.

Немецкие и французские военные пытаются обеспечить доставку продовольствия в Газу с помощью воздушных десантов, но их усилия сопряжены с трудностями и спорами. Таня Кремер из DW приняла участие в операции по доставке помощи в осажденный регион.

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