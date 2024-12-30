Иван Абатуров отрицает, что он - "доносчица Анна Коробкова"

Результаты расследования социального антрополога Александры Архиповой и BBC говорят о том, что за сотнями доносов, подписанных псевдонимом Анна Коробкова, стоит журналист из Екатеринбурга Иван Абатуров. Он отрицает это.

Екатеринбургский журналист и историк Иван Абатуров отрицает результаты расследования, по результатам которого его идентифицировали с массовой доносчицей, известной по имени Анна Коробкова. В посте в соцсети "Вконтакте", опубликованном в воскресенье, 29 декабря, он написал, что "не признает, что когда-либо что-то писал от имени Анны Коробковой".

Назвав исследование, проведенное социальным антропологом Александрой Архиповой и русской службой BBC, "поверхностным", Абатуров высказал несколько комментариев, призванным опровергнуть тезисы расследователей. Так, в частности, совпадение IP-адреса "Анны Коробковой" и самого Абатурова, с которого отправлялись доносы, он объяснил тем, что до конца 2022 года у него не было собственного домашнего интернета и он часто пользовался общественным.

Иван Абатуров раскритиковал тот факт, что "текст этой "экспертизы" опубликован не был, а дан лишь ее пересказ", а также, что в публикации не было приведено данных о квалификации привлеченного в качестве эксперта лингвиста Даниила Скоринкина (сведений об образовании и опыте работы), который пришел к выводу, что доносы Коробковой и Абатурова одинаковы по структуре и содержат одинаковые тематические блоки.

Настаивая на том, что Александра Архипова опубликовала результаты своего расследования с целью "создать шум и получить деньги на проведение исследований", уральский журналист пообещал удалить свой пост через сутки после публикации.

Под подозрением Иван Абатуров

В течение последних двух лет стало известно, что под псевдонимом Анны Коробковой были написаны сотни доносов на политиков, правозащитников и преподавателей, многие из которых столкнулись с серьезными последствиями, включая увольнения и преследования.

Карикатура DW Фото: DW

Согласно выводам Александры Архиповой, Даниила Скоринкина и ВВС, за этим псевдонимом скрывается историк и журналист из Екатеринбурга Иван Абатуров, первоначально писавший доносы под своим именем. Летом 2022 года он стал фигурантом скандала, связанного с жалобой на издательство "Нестор-История". В своем заявлении он указывал, что в одной из изданных книг содержались "ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". После этого в офис издательства прибыли сотрудники силовых структур.

Сам Абатуров никогда не скрывал своего отношения к доносам. В 2019 году он писал в соцсетях: "Журналист при Сталине был ходячей прокуратурой. Я тоже такой быть хочу!" Эта позиция, отмечает BBC, хорошо объясняет его действия.

Расследователи просят присылать им тексты доносов

В понедельник, 30 декабря, Александра Архипова попросила присылать ей "все письма, доносы и жалобы, который написал Иван Николаевич Абатуров под своим именем или именем Анны Коробковой", чтобы попытаться "остановить доносчика юридически". По ее словам, расследователей "особенно интересуют письма Абатурова/Коробковой в полицию/прокуратуру".