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Зурабишвили продолжает считать себя президентом Грузии

Ольга Лебедева
9 января 2025 г.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила об открытии офиса в Тбилиси. Она пообещала продолжить борьбу против политики правящей партии.

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Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (фото из архива)Фото: Bashir Kitachayev/DW

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили по-прежнему считает себя главой государства и намерена продолжать борьбу за демократию в своей стране. "Моя борьба продолжается и будет продолжаться до конца, поскольку я президент этой страны, на мне лежит большая ответственность - привести эту страну к миру", - заявила она в четверг, 9 января, на брифинге.

Зурабишвили также сообщила об открытии нового офиса в Тбилиси, "который является продолжением" президентской резиденции - бывшего дворца князей Орбелиани. "Возможно, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь присутствуют дух и стремления. Кроме того, здесь продолжат исполняться функции президента в стране, которая в настоящее время находится в очень глубоком кризисе", - указала она.

Зурабишвили: Государство на грани распада

По словам Зурабишвили, такой ситуации в Грузии, как сейчас, не было уже много лет. Ни один институт в Грузии на сегодняшний день не функционирует должным образом, а государство находится на грани распада, подчеркнула она. "Все его институты, и в первую очередь Конституция, больше не существуют", - добавила экс-президент.

Зурабишвили также сообщила, что поедет на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа по приглашению конгрессмена-республиканца от штата Южная Каролина Джо Уилсона. Кроме того, она проведет в Вашингтоне "встречи высокого уровня".

Преемник Зурабишвили был впервые избран на непрямых выборах

После прошедших в октябре парламентских выборов Зурабишвили - на тот момент президент Грузии - не признала их результаты. ЦИК объявил о победе с результатом в 54% голосов правящей партии "Грузинская мечта". Оппозиция также отказалась признать официальные результаты голосования и призвала к протестам, указав на многочисленные нарушения. В конце ноября премьер страны Ираклий Кобахидзе заявил об отказе до 2028 года от переговоров о вступлении Грузии в ЕС. После этого акции протеста стали еще более массовыми.

Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией. В середине декабря были проведены первые в истории Грузии непрямые выборы президента, победителем которых был объявлен единственный кандидат - экс-футболист Михаил Кавелашвили. Его избрала коллегия, состоящая из представителей правящей партии. Перед парламентом, где шло голосование, несколько тысяч людей играли в футбол, тем самым подчеркивая единственную заслугу Кавелашвили.

В свою очередь Зурабишвили заявила, что лишь она обладает легитимной властью в стране и в отставку уходить не намерена. 29 декабря она согласилась покинуть президентский дворец после вступления в должность нового главы государства. "Я ухожу отсюда и уношу с собой легитимность. Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии", - подчеркнула она.

 

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