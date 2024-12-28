Зурабишвили призвала сторонников собраться у ее резиденции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала своих сторонников собраться утром 29 декабря у резиденции президента страны, где она собирается рассказать им о своих дальнейших действиях и "будущем страны". Видеообращение с призывом Зурабишвили опубликовала на своих страничках в социальных сетях вечером в субботу, 28 декабря.

По словам Зурабишвили, она намерена провести ночь во дворце Орбелиани, в котором расположена резиденция действующего президента Грузии. "Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день. Расскажу, какими будут последующие дни и какими будут дни победы", - заявила Зурабишвили.

Протестующие в Грузии выстроились в километровые "живые цепи"

Днем 28 декабря по всей Грузии прошла очередная многотысячная акция протеста против пророссийской политики партии "Грузинская мечта". Протестующие в разных городах выстроились в "Цепь единства за Грузию" - колонны держащихся за руки людей, которые растянулись на несколько километров.

Акция прошла спустя месяц после того, как пришедшие к власти в Грузии пророссийские политики заявили об отказе от ведения дальнейших переговоров о вступлении страны в ЕС. Возвращение на курс евроинтеграции было одним из главных требований протестущих.

Зурабишвили посетила акцию в Тбилиси, где демонстранты выстроились в колонну от Старого города до района Дидубе, сообщает издание Paper Kartuli.

Зурабишвили угрожают тюрьмой, если она останется в резиденции

Утром 29 декабря должна состояться инаугурация Михаила Кавелашвили, которого ранее грузинская коллегия выборщиков выбрала президентом страны - при том, что он был единственным кандидатом. Зурабишвили и ее сторонники не признают назначение Кавелашвили президентом, равно как и итоги парламентских выборов в Грузии, прошедших в конце октября.

По итогам парламентских выборов большинство в законодательном органе заняли представители пророссийской партии "Грузинская мечта". Кавелашвили - лидер движения "Сила народа", которое образовано бывшими членами "Грузинской мечты" и, как и "материнская" партия, продвигает в Грузии пророссийские методы ведения внутренней политики. По мнению ряда аналитиков, "Сила народа" "откололась" от партии лишь формально - этот шаг в прошлом позволил пророссийскому политическому лагерю, который, предположительно, возглавляет олигарх Бидзина Иванишвили, влиять на ход принятия законов в грузинском парламенте.

Действующий президент на фоне непризнания итогов выборов не раз заявляла, что лишь она обладает легитимной властью в стране и в отставку уходить не намерена. Неделей ранее она потребовала от "Грузинской мечты" до 29 декабря назвать дату проведения новых парламентских выборов. В ответ грузинский премьер и член "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой, если она не сложит свои полномочия и не освободит резиденцию к моменту инагурации Кавелашвили.