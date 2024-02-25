Боррель: Конфликт в Украине может решиться в ближайшее время

Если Евросоюз хочет, чтобы Украина сопротивлялась, то ей нужно быстрее оказать больше помощи, заявил главный дипломат ЕС.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что исход конфликта в Украине может решиться в ближайшие месяцы. Однако Украина нуждается в большей поддержке ЕС, заявил он в интервью испанской газете El País , которое было опубликовано в воскресенье, 25 февраля.

"Сопротивляться - это значит побеждать", - сказал Боррель. По его словам, "гражданская, военная, экономическая и гуманитарная помощь" Киеву со стороны ЕС превышает помощь со стороны США, но, если Евросоюз хочет, чтобы "Украина сопротивлялась", то ей нужно "оказать больше помощи и быстрее".

Европе надо "проснуться"

Европа осознала, что живет в опасном мире, подчеркнул глава дипломатии ЕС. Теперь ей надо "проснуться", взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовой "к любым вероятностям".

Жозеп Боррель добавил, что европейские страны не участвуют в конфликте в Украине и "не до конца понимают", что он значит для них. "Россия - недемократический режим, способный уничтожать своих оппонентов, таких как Навальный, или ликвидировать перебежчиков на европейской земле. Хотим ли мы, чтобы он появился на пороге Европы и контролировал 36% мирового рынка зерна?", - задал риторический вопрос глава европейской дипломатии.

Дипломат отметил, что его пугает страх европейцев перед тем, что американский военный зонтик над континентом может закрыться в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США. "Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности", - считает Боррель.

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