К 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека Боррель указал, что кризисов в мире в последнее время все больше.

75 лет тому назад, 10 декабря 1948 года, Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека - документ, рекомендованный для всех государств, входящих в организацию. Текст декларации является первым глобальным определением прав, которым обладают все люди. В 1950 году в честь Декларации ООН учредила праздник - День прав человека, отмечаемый также 10 декабря.

"Сегодня Декларация столь же актуальна и важна, как и 75 лет назад. Права человека существуют вне границ и культур. Они неотъемлемо принадлежат каждому человеку без исключения", - говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с юбилеем исторического документа.

Боррель: Человечество страдает от пандемии бесчеловечности

Боррель указал, что хотя за последние 75 лет был достигнут значительный прогресс, количество кризисов продолжает расти, и слишком часто именно женщины, дети и люди, находящиеся в уязвимом положении, несут самое тяжелое бремя последствий войн и конфликтов.

Уважение, защита и соблюдение прав человека необходимы для обеспечения справедливости и привлечения виновных к ответственности, а также для того, чтобы положить конец безнаказанности. Это одна из основополагающих ценностей и принципов ЕС, говорится в документе. Европейский Союз будет и впредь осуждать нарушения прав человека, злоупотребления, нарушения международного гуманитарного права, дискриминацию, сужение пространства для гражданского общества и посягательства на демократию и свободу СМИ, где бы они ни происходили.

Всеобщая декларация прав человека сейчас как никогда актуальна, подчеркнул Боррель. Вместе с тем, написал глава европейской дипломатии в соцсети Х, "в то время как мы отмечаем 75-ю годовщину Всеобщей декларации прав человека, человечество страдает от пандемии бесчеловечности. Мы видим войны и регресс прав человека. Как ЕС, мы полны решимости продолжать бороться за эти права для всех и везде".

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