"Золотой Эльзе" в Берлине - 150 лет
2 сентября 2023 г.
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Эта триумфальная колонна Победы (Siegessäule) была возведена в центре парка Тиргартен в Берлине по воле прусского короля и императора Германии Вильгельма I в память о военных успехах Пруссии в XIX веке - честь побед над Данией, Австрией и Францией.
На вершине национального памятника объединительным войнам Германии установлена скульптура богини победы Виктории.
Жители немецкой столицы называют эту фигуру "Золотой Эльзой" (Goldelse). Шуточное прозвище связано с одноименным романом Евгении Марлитт, который был популярен в Берлине во время возведения монумента.
Колонна Победы. Фотографии
На колонне, давно ставшей одним из символов города, находится смотровая площадка, на которую ведут 285 ступеней.