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"Золотой Эльзе" в Берлине - 150 лет

Максим Нелюбин
2 сентября 2023 г.

Полтора века назад, 2 сентября 1873 года, в берлинском парке Тиргартен была открыта колонна Победы.

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Тиргартен в Берлине
Колонна Победы во время закатаФото: picture alliance/dpa/P. Zinken

Эта триумфальная колонна Победы (Siegessäule) была возведена в центре парка Тиргартен в Берлине по воле прусского короля и императора Германии Вильгельма I в память о военных успехах Пруссии в XIX веке - честь побед над Данией, Австрией и Францией.

На вершине национального памятника объединительным войнам Германии установлена скульптура богини победы Виктории. 

Жители немецкой столицы называют эту фигуру "Золотой Эльзой" (Goldelse). Шуточное прозвище связано с одноименным романом Евгении Марлитт, который был популярен в Берлине во время возведения монумента.

Колонна Победы. Фотографии

Колонна Победы
Колонна Победы на почтовой открытке 1930 года Фото: picture alliance / akg-images
Колонна Победы
Колонна Победы и Рейхстаг на фотографии 1928 года. Позже колонна Победы была перемещена на реконструированную в 1938-1939 годах площадь Большая ЗвездаФото: akg-images/picture alliance
Колонна Победы
Кадр из фильма Вима Вендерса "Небо над Берлином"Фото: Captital Pictures/picture alliance
Колонна Победы
Мозаика на Колонне ПобедыФото: Eßling/IMAGO
Колонна Победы
Колонна Победы в вечернее времяФото: elxeneize/Zoonar/picture alliance

На колонне, давно ставшей одним из символов города, находится смотровая площадка, на которую ведут 285 ступеней. 

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