"Золотой Эльзе" в Берлине - 150 лет

Полтора века назад, 2 сентября 1873 года, в берлинском парке Тиргартен была открыта колонна Победы.

Эта триумфальная колонна Победы (Siegessäule) была возведена в центре парка Тиргартен в Берлине по воле прусского короля и императора Германии Вильгельма I в память о военных успехах Пруссии в XIX веке - честь побед над Данией, Австрией и Францией.

На вершине национального памятника объединительным войнам Германии установлена скульптура богини победы Виктории.

Жители немецкой столицы называют эту фигуру "Золотой Эльзой" (Goldelse). Шуточное прозвище связано с одноименным романом Евгении Марлитт, который был популярен в Берлине во время возведения монумента.

Колонна Победы. Фотографии

Колонна Победы на почтовой открытке 1930 года Фото: picture alliance / akg-images

Колонна Победы и Рейхстаг на фотографии 1928 года. Позже колонна Победы была перемещена на реконструированную в 1938-1939 годах площадь Большая Звезда Фото: akg-images/picture alliance

Кадр из фильма Вима Вендерса "Небо над Берлином" Фото: Captital Pictures/picture alliance

Мозаика на Колонне Победы Фото: Eßling/IMAGO

Колонна Победы в вечернее время Фото: elxeneize/Zoonar/picture alliance

На колонне, давно ставшей одним из символов города, находится смотровая площадка, на которую ведут 285 ступеней.