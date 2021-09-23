Золотая осень в Германии (фото)

Эссен / Мюнхен / Буссен • Золотую осень сменил пасмурный ноябрь. Но леса и парки в Германии стоят еще одетыми в багрянец, а первые капли холодных дождей пока еще падают на землю сквозь теплые лучи солнца.

Нынешний октябрь выдался на редкость солнечным с температурами до 20 градусов во многих регионах Германии. Отличная погода для прогулок на пленэре.

Еще на несколько дней, как обещают синоптики, золотая осень задержится в Германии. А когда с деревьев облетят последние листья осеннего праздничного убранства, пейзажи снова станут серыми и унылыми под пеленой непрерывных дождей.

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), к концу недели холодный фронт Nael понизит температуры повсеместно в среднем на 10 градусов.

Похолодание будет постепенным, и обильных осадков не предвидится, но погода будет довольно неустойчивой. В высокогорных районах даже уже выпал первый снег.

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