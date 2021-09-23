 Золотая осень в Германии (фото) | Кадр дня | DW | 02.11.2021

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Кадр за кадром

Золотая осень в Германии (фото)

Унылая пора приходит на смену солнечному октябрю. Полюбуйтесь с нами яркими красками немецкой осени!

Золотая осень в Германии

Эссен / Мюнхен / Буссен •  Золотую осень сменил пасмурный ноябрь. Но леса и парки в Германии стоят еще одетыми в багрянец, а первые капли холодных дождей пока еще падают на землю сквозь теплые лучи солнца.

Золотая осень в Германии

Нынешний октябрь выдался на редкость солнечным с температурами до 20 градусов во многих регионах Германии. Отличная погода для прогулок на пленэре.

Золотая осень в Германии
Золотая осень в Германии
Золотая осень в Германии

Еще на несколько дней, как обещают синоптики, золотая осень задержится в Германии. А когда с деревьев облетят последние листья осеннего праздничного убранства, пейзажи снова станут серыми и унылыми под пеленой непрерывных дождей.

Bild des Tages - Goldener Herbst

 

По данным Немецкой метеорологической службы (DWD), к концу недели холодный фронт Nael понизит температуры повсеместно в среднем на 10 градусов.

Золотая осень в Германии
Золотая осень в Германии

Похолодание будет постепенным, и обильных осадков не предвидится, но погода будет довольно неустойчивой. В высокогорных районах даже уже выпал первый снег. 

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    Автор: Виктор Вайц, Софи Дизземонд


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