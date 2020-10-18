 Золотая осень во всей своей красе (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.10.2020

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По Германии

Золотая осень во всей своей красе (фото)

В прошлое воскресенье Германия уже перешла на зимнее время, а это значит, что осталось совсем немного дней или всего неделя-другая, чтобы любоваться такими ландшафтами.

Осенние ландшафты в Баден-Вюртемберге

Мюлльхайм • Так сейчас в конце нынешнего золотого октября выглядят ландшафты в окрестностях баденского города Мюлльхайма, расположенного в регионе Шварцвальд. Другие фотографии осенней Германии этого года - смотрите в нашей фотогалерее внизу страницы.

Осенние ландшафты в Баден-Вюртемберге
Осенние ландшафты в Баден-Вюртемберге
Осенние ландшафты в Баден-Вюртемберге

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