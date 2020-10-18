По Германии

Золотая осень во всей своей красе (фото)

В прошлое воскресенье Германия уже перешла на зимнее время, а это значит, что осталось совсем немного дней или всего неделя-другая, чтобы любоваться такими ландшафтами.

Мюлльхайм • Так сейчас в конце нынешнего золотого октября выглядят ландшафты в окрестностях баденского города Мюлльхайма, расположенного в регионе Шварцвальд. Другие фотографии осенней Германии этого года - смотрите в нашей фотогалерее внизу страницы. Смотрите также: Немецкая осень - 2020 Наше путешествие по осенней Германии начнем на заливных лугах реки Лайне около столицы Нижней Саксонии Ганновера, немного побеспокоив здешних косуль…

Немецкая осень - 2020 Один из первых штормовых дней нынешней осени на Балтийском море около курорта Варнемюнде, Мекленбург - Передняя Померания.

Немецкая осень - 2020 Осенние фасады в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге

Немецкая осень - 2020 Белка на орешнике в одном из парков Мюнхена, Бавария

Немецкая осень - 2020 Декоративные тыквы на выставке в замке Иппенбург около Оснабрюка, Нижняя Саксония

Немецкая осень - 2020 Октябрьское утро в Дрездене на Эльбе, Саксония

Немецкая осень - 2020 Какая подборка осенних снимков без паутины с капелями росы! Эта фотография сделана около баварского Фолькаха.

Немецкая осень - 2020 Утренняя пробежка под Хильдесхаймом. На фоне солнца также видна лопасть ветроэнергетической установки.

Немецкая осень - 2020 Виноградники в окрестностях Бад-Бергцаберна в земле Рейнланд-Пфальц

Немецкая осень - 2020 Покрасневшие листья девичьего винограда в дождливом Кельне

Немецкая осень - 2020 Поле с тыквами около баварского Штраубинга

Немецкая осень - 2020 Пасмурный день в окрестностях Ульма, Баден-Вюртемберг

Немецкая осень - 2020 Озеро в бывшем карьере около города Фогтсбург в регионе Кайзерштуль, Баден-Вюртемберг

Немецкая осень - 2020 Каштаны сейчас падают на землю повсюду в Германии. Эта фотография сделана во дворцовом парке в Пильнице около Дрездена, Саксония.

Немецкая осень - 2020 Осень 2020 года в Рудных горах, Саксония

Немецкая осень - 2020 Еще одна фотография из Рудных гор, сделанная около города Августусбург

Немецкая осень - 2020 Последние часы существования лабиринта на кукурузном поле около нижнесаксонского города Гердена

Немецкая осень - 2020 Осенний ландшафт Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии

Немецкая осень - 2020 Поросшие лесом холмы около города Филлинген-Швеннинген в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг

Немецкая осень - 2020 В баварской общине Ой-Миттельберг в разгар осени уже выпал свежий снег… Автор: Максим Нелюбин



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