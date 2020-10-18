Золотая осень во всей своей красе (фото)

Мюлльхайм • Так сейчас в конце нынешнего золотого октября выглядят ландшафты в окрестностях баденского города Мюлльхайма, расположенного в регионе Шварцвальд. Другие фотографии осенней Германии этого года - смотрите в нашей фотогалерее внизу страницы.
Смотрите также:
-
Немецкая осень - 2020
Наше путешествие по осенней Германии начнем на заливных лугах реки Лайне около столицы Нижней Саксонии Ганновера, немного побеспокоив здешних косуль…
-
Немецкая осень - 2020
Один из первых штормовых дней нынешней осени на Балтийском море около курорта Варнемюнде, Мекленбург - Передняя Померания.
-
Немецкая осень - 2020
Осенние фасады в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге
-
Немецкая осень - 2020
Белка на орешнике в одном из парков Мюнхена, Бавария
-
Немецкая осень - 2020
Декоративные тыквы на выставке в замке Иппенбург около Оснабрюка, Нижняя Саксония
-
Немецкая осень - 2020
Октябрьское утро в Дрездене на Эльбе, Саксония
-
Немецкая осень - 2020
Какая подборка осенних снимков без паутины с капелями росы! Эта фотография сделана около баварского Фолькаха.
-
Немецкая осень - 2020
Утренняя пробежка под Хильдесхаймом. На фоне солнца также видна лопасть ветроэнергетической установки.
-
Немецкая осень - 2020
Виноградники в окрестностях Бад-Бергцаберна в земле Рейнланд-Пфальц
-
Немецкая осень - 2020
Покрасневшие листья девичьего винограда в дождливом Кельне
-
Немецкая осень - 2020
Поле с тыквами около баварского Штраубинга
-
Немецкая осень - 2020
Пасмурный день в окрестностях Ульма, Баден-Вюртемберг
-
Немецкая осень - 2020
Озеро в бывшем карьере около города Фогтсбург в регионе Кайзерштуль, Баден-Вюртемберг
-
Немецкая осень - 2020
Каштаны сейчас падают на землю повсюду в Германии. Эта фотография сделана во дворцовом парке в Пильнице около Дрездена, Саксония.
-
Немецкая осень - 2020
Осень 2020 года в Рудных горах, Саксония
-
Немецкая осень - 2020
Еще одна фотография из Рудных гор, сделанная около города Августусбург
-
Немецкая осень - 2020
Последние часы существования лабиринта на кукурузном поле около нижнесаксонского города Гердена
-
Немецкая осень - 2020
Осенний ландшафт Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии
-
Немецкая осень - 2020
Поросшие лесом холмы около города Филлинген-Швеннинген в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг
-
Немецкая осень - 2020
В баварской общине Ой-Миттельберг в разгар осени уже выпал свежий снег…
Автор: Максим Нелюбин