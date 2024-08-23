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Жителям Ейска выплатят компенсацию ущерба от падения Су-34

Александра Иванова
23 августа 2024 г.

Компенсацию морального ущерба в размере от 20 до 100 тысяч рублей жителям дома, во двор которого упал военный самолет, Краснодарский краевой суд счел справедливой и разумной.

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Последствия крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске, октябрь 2022 года
Последствия крушения бомбардировщика Су-34 в Ейске, октябрь 2022 годаФото: AP/dpa/picture alliance

Нескольким семьям из Ейска, проживавшим в многоэтажном доме, во двор которого в октябре 2022 года упал бомбардировщик Су-34, по решению суда будут выплачены компенсации со стороны федерального казенного учреждения  - "Объединенного стратегического командования Восточного военного округа" Минобороны РФ, которое является владельцем самолета, ставшего "источником повышенной опасности". Об этом утром в пятницу, 23 августа, сообщают русскоязычные СМИ.

По данным газеты "Коммерсант", в Ейский городской суд Краснодарского края за компенсацией ущерба обратились шесть семей, проживавших в разрушенном при падении самолета доме. Три иска еще рассматриваются.

Размеры выплат

Размер присужденных пострадавшим выплат - от 236 000 до 935 000 рублей. Уточняется, что речь идет о возмещении стоимости мебели, бытовой техники, автомобилей. Между тем истцы требовали также компенсации морального ущерба, поскольку в момент крушения они находились в своих квартирах и испытали ужас и страх за свои жизни и жизни своих детей.

В соответствующих исковых заявлениях фигурировали суммы до 12 млн рублей на человека, однако суд счет уместными выплаты компенсации морального вреда в объеме от 20 000 до 100 000 рублей на человека. Краснодарский краевой суд признал это решение "отвечающим требованиям разумности и справедливости".

Падение истребителя Су-34 во дворе многоэтажки в Ейске

Бомбардировщик Су-34 "при наборе высоты" рухнул во двор многоэтажки в Ейске около 18.00 17 октября 2022 года. Возникший при этом пожар перекинулся на квартиры. "В результате авиакатастрофы полностью разрушено 140 квартир, 43 человека ранены,16 - погибли. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов (ст. 351 УК РФ), затем дело было прекращено в связи с отсутствием события преступления", - напоминает "Коммерсант" со ссылкой на судебные акты по искам пострадавших жильцов.

Отмечается, что разрушенный в результате падения самолета дом был полностью восстановлен за счет краевого бюджета, жители смогли вернуться в свои квартиры в декабре 2023 года.

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