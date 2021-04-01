 Александр Зингман, Африка и оружие из Беларуси - как они связаны | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 01.04.2021

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Беларусь

Александр Зингман, Африка и оружие из Беларуси - как они связаны

В ДРК освободили гражданина РБ и США Александра Зингмана, которого африканские СМИ называют торговцем оружием. Обвинения предъявлено не было. О Зингмане и о роли Беларуси на рынке вооружений - у DW.

Солдаты армии ДРК

Солдаты армии ДРК

Белорусский бизнесмен Александр Зингман освобожден из тюрьмы в Демократической Республике Конго (ДРК), никакого обвинения ему предъявлено не было. Факт освобождения 31 марта подтвердил МИД Беларуси, сообщается, что бизнесмен, которого африканские СМИ называли торговцем оружия и даже "кошельком Александра Лукашенко", уже покинул Конго и прибыл в Зимбабве. О Зингмане, его связях с ДРК, а также о роли Беларуси на рынке вооружений - DW.

Задержание Зингмана в Конго

Александр Зингман, гражданин США и Беларуси, был арестован в конце марта в аэропорту Лубумбаши на юго-востоке Демократической Республики Конго и доставлен в столицу страны, Киншасу. Как сообщали СМИ, это произошло после встречи 54-летнего Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси, с экс-президентом ДРК Жозефом Кабилой. СМИ также писали, что, по информации одного конголезского источника, Зингман предлагал Кабиле купить оружие.

Жозеф Кабила

Жозеф Кабила (фото из архива)

При этом власти Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве якобы оказывали давление на Киншасу с целью освобождения Зингмана, которого сопровождали его коллега, гражданин Беларуси Олег Водчиц и итальянский бизнесмен Паоло Персико, также задержанные вместе с ним.

Африканские СМИ называют Зингмана главным бенефициаром компании aftrade DMCC. Как сказано на ее сайте, компания имеет офисы в Дубае и Беларуси и занимается торговлей и продажей сельскохозяйственных машин и горного оборудования. При этом минский офис aftrade DMCC расположен в "Президент-отеле".

Белорусские и африканские связи бизнесмена

По данным белорусских медиа, семья Александра Зингмана управляет фешенебельным столичным рестораном Falcone. Сам бизнесмен был не раз замечен на фото с управделами президента Беларуси Виктором Шейманом во время его поездок в Африку, а также с африканскими партнерами - в ходе их визитов в Беларусь. Известно, что Шейман по поручению Лукашенко курирует сотрудничество со странами африканского континента. В этой связи после ареста Александра Зингмана появлялись публикации, что он якобы является "кошельком Александра Лукашенко".

В воздухе бомбардировщик Су-24

В воздухе бомбардировщик Су-24

Хотя пока нет никаких доказательств продажи оружия Зингманом экс-президенту Кабиле, надо отметить, что в прошлом Беларусь поставляла вооружения ДРК, когда Кабила возглавлял страну, подчеркнул в интервью DW политический аналитик, эксперт по вопросам безопасности в Африке Жан-Жак Вондо. По его словам, Зингман известен как белорусский торговец оружием.

"Мы знаем, что в последние годы президентства Кабилы существовала цепь закупок оружия через бывшие советские республики, в частности Беларусь, а также через Сербию и другие государства, возникшие после распада Югославии. И были белорусские компании, которые экспортировали оружие. В 2018 году, например, были поставлены учебные самолеты для вооруженных сил ДРК и прочее вооружение, а также другие самолеты Су. Эта система (поставок. - Ред.) проходила через цепочку, которая была неофициальной, потому что обычно закупки оружия должны идти через Генштаб вооруженных сил, но в данном случае она осуществлялась военным управлением администрации президента", - рассказал Вондо.

Общемировая практика: оружие - оптом и в розницу

Освобожденный из-под стражи в Демократической Республике Конго Александр Зингман - никакой не "кошелек Александра Лукашенко", это фигура в стране широко не известная, заверил в интервью DW минский военный эксперт Александр Алесин. И уточнил, что на рынке торговли оружием всегда действует категория так называемых посредников-авантюристов.

Александр Алесин

Александр Алесин

"Есть энное количество бизнесменов (они присутствуют во всех странах), которые занимаются торговлей оружием вразнос. Таким людям власти продают товар оптом, а последние дальше клиентам - уже в розницу. Делается это для того, чтобы ниточку нельзя было прямо протянуть до официальных лиц. Это мировая практика", - пояснил Алесин. В Беларуси, уверен он, тоже научились так работать и используют цепь фирм-прокладок, чтобы в итоге ничего никому нельзя было предъявить в суде.

Речь в подобных случаях, продолжает эксперт, идет о поставках, которые невозможно зафиксировать со спутников: "Это точно не танки и не корабли, а то, что можно спрятать. Например, ПЗРК, стрелковое оружие, ЗУ-23 - все, что могут применять в локальных конфликтах всякие незаконные вооруженные формирования".

Непрозрачный оружейный бизнес и его клиенты

После обретения независимости Беларусь всегда продавала оружие, и этот процесс претерпел за четверть века серьезные изменения, говорит Алесин. "Сначала все походило на торговлю испанских конкистадоров с индейцами бусами, сегодня это вполне цивилизованный бизнес - в значительной степени прозрачный, но с маленьким непрозрачным сегментом, который не подконтролен ни общественности, ни даже правительству", - констатирует эксперт.

На белорусско-российских учениях Запад-2017

На белорусско-российских учениях "Запад-2017"

Существованию непрозрачного сегмента бизнеса по продаже оружия, в том числе и Беларусью, по мнению Алексина, способствует наличие в странах Африки не очень стабильных политических режимов, а также борьба с ними и между собой различных местных группировок и кланов.

"Им часто покровительствуют крупные игроки - кому-то США, кому-то Россия. Сейчас отношения двух стран сильно испортились, и, возможно, Москва будет осуществлять такие поставки открыто, но раньше она, без сомнения, прибегала к помощи Минска. Беларусь и так была под санкциями, репутация у нее известно какая, поэтому она с подачи и по поручению России выступала своеобразной крышей в таких делах", - указал Алесин.

Всех деталей таких операций, по его выражению, мы наверное не узнаем никогда: "Но если в Сирию Россия может поставлять оружие сама, то, допустим, куда-нибудь в Южный Судан и в ряд других горячих точек в Африке ей это не с руки". И тут-то и нужны вышеупомянутые посредники, работающие в розницу. Возвращаясь к задержанию в Конго Александра Зингмана, Александр Алесин сослался на борьбу властных кланов в этой стране: "Не исключено, что один клан посчитал необходимым предать гласности операцию другого, провести обыски и нанести моральный ущерб".

Напомним, что Жозеф Кабила находился на посту президента ДРК с января 2001 по январь 2019 года. При этом полномочия Кабилы истекли еще в 2016 году, однако он не ушел с должности, что вызвало массовые акции протеста в стране, в ходе которых погибли несколько десятков человек. В августе 2018 года Кабила все же заявил, что не будет баллотироваться на третий срок. Новые выборы выиграл представитель оппозиции Феликс Чисекеди, у которого, как отмечают наблюдатели, не самые лучшие отношения с предшественником.

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    Автор: Виктор Черецкий, Мадрид


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