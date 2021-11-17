Зимнее путешествие по островам Германии (фотогалерея)

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Солнце, море, пляж - острова Германии особенно популярны летом. Но если вы мечтаете о тишине и покое, вам стоит отправиться на острова зимой.
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