 Зимнее путешествие по островам Германии (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.01.2022

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Культура и стиль жизни

Зимнее путешествие по островам Германии (фотогалерея)

Солнце, море, пляж - острова Германии особенно популярны летом. Но если вы мечтаете о тишине и покое, вам стоит отправиться на острова зимой.

  • Рюген зимой

    Зимние путешествия по островам Германии

    Пешие походы по зимнему Рюгену

    Рюген - самый большой остров Германии. Зимой здесь тихо и мало туристов. Им предлагают пешие прогулки и поездки по острову. Исторический паровоз курсирует по узкоколейной железной дороге между городами. Если хочется уюта и теплоты, можно остановиться в спа-отелях.

  • Лыжники

    Зимние путешествия по островам Германии

    На лыжах по Узедому

    Зимой туристы и жители этого острова в Балтийском море, тепло одевшись, выходят на побережье, чтобы покататься на лыжах. Когда на острове Узедом лежит снег, здесь прокладывают лыжные трассы. По пути лыжники наблюдают за тем, как по Балтийскому морю плавают льдины, на которых сидят чайки, а под пирсами висят сосульки. Чем не зимняя сказка?

  • На Хиддензе

    Зимние путешествия по островам Германии

    Наедине с природой на Хиддензе

    На этом острове отдыхали Бертольт Брехт, Франц Кафка и Альберт Эйнштейн. Расположенный к западу от Рюгена, Хиддензе является частью природного заповедника. Здесь обитают редкие птицы, как например орлан-белохвост. До Хиддензе можно добраться только на лодке, а на самом острове нет автомобильного движения. Ты практически остаешься наедине с природой.

  • Зимний Зюльт

    Зимние путешествия по островам Германии

    Прогулка по Зюльту

    Там, где летом отдыхают знаменитости, а тысячи туристов нежатся на солнце, зимой - пустынный пляж. Свежий ветер дует над Северо-Фризском островом Зюльт. Лишь редкие туристы гуляют по пляжу, любуясь бескрайним видом на море.

  • Зимний пейзаж Амрума

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимняя спячка на Амруме

    В непосредственной близости от Зюльта находится остров Амрум с его широким пляжем - Книпзанд. Летом сюда приезжают тысячи туристов, а зимой островитяне остаются одни. Тем не менее, в холодное время года у острова есть свое очарование.

  • Халлиген

    Зимние путешествия по островам Германии

    Домики на острове Халлиген

    Халлиген - один из десяти небольших Северо-Фризских островов, которые подвержены влиянию бурной морской погоды. Халлиген почти полностью погружен в море.

  • Тюлени на Гельголанде

    Зимние путешествия по островам Германии

    Тюлени на Гельголанде

    Зимой остров Гельголанд особенно очарователен. Расположенный в Северном море в 48 километрах от континентального побережья, он напоминает крепость в открытом море. Здесь проживает около 1500 жителей. В 1721 году первоначально больший остров раскололся надвое. На соседнем острове Дюна посетители могут наблюдать, как зимой тюлени выводят новое потомство.

  • Зима на Нордерней

    Зимние путешествия по островам Германии

    Природа острова Нордернай

    Восточно-Фризский остров Нордернай зимой хорош для длительных прогулок по безлюдной природе. По пути вы повстречаете черных казарок и свистящих, или как их еще называют - древесных уток, которые здесь зимуют. Те, кто не любит холода, могут посетить множество достопримечательностей. Например, комплекс зданий санатория, построенных в 1799 году, культурный центр с казино и городской библиотекой.

  • Малый маяк на острове Боркуме

    Зимние путешествия по островам Германии

    Маяки на Боркуме

    На острове Боркум на границе с Нидерландами - морской климат: не очень жаркое лето и не очень холодная зима. Воздух здесь особенно чист и насыщен йодом. Украшением острова служат три маяка. "Малый маяк" на южном пляже был построен в конце XIX века и считается первым в Германии электрическим маяком.

  • Заснеженные цветы на острове Майнау

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимнее волшебство на Майнау

    Красивые острова зимой можно найти не только в Северном и Балтийском морях, но и на озерах Германии. Летом на цветочном острове Майнау на Боденском озере каждый день суетятся тысячи туристов, а зимой он превращается в уединенный природный парк. Но вскоре просыпаются от зимней спячки весенние первоцветы, а за ними появляются и первые туристы.

    Автор: Керстин Шмидт, Виктор Вайц


  • Рюген зимой

    Зимние путешествия по островам Германии

    Пешие походы по зимнему Рюгену

    Рюген - самый большой остров Германии. Зимой здесь тихо и мало туристов. Им предлагают пешие прогулки и поездки по острову. Исторический паровоз курсирует по узкоколейной железной дороге между городами. Если хочется уюта и теплоты, можно остановиться в спа-отелях.

  • Лыжники

    Зимние путешествия по островам Германии

    На лыжах по Узедому

    Зимой туристы и жители этого острова в Балтийском море, тепло одевшись, выходят на побережье, чтобы покататься на лыжах. Когда на острове Узедом лежит снег, здесь прокладывают лыжные трассы. По пути лыжники наблюдают за тем, как по Балтийскому морю плавают льдины, на которых сидят чайки, а под пирсами висят сосульки. Чем не зимняя сказка?

  • На Хиддензе

    Зимние путешествия по островам Германии

    Наедине с природой на Хиддензе

    На этом острове отдыхали Бертольт Брехт, Франц Кафка и Альберт Эйнштейн. Расположенный к западу от Рюгена, Хиддензе является частью природного заповедника. Здесь обитают редкие птицы, как например орлан-белохвост. До Хиддензе можно добраться только на лодке, а на самом острове нет автомобильного движения. Ты практически остаешься наедине с природой.

  • Зимний Зюльт

    Зимние путешествия по островам Германии

    Прогулка по Зюльту

    Там, где летом отдыхают знаменитости, а тысячи туристов нежатся на солнце, зимой - пустынный пляж. Свежий ветер дует над Северо-Фризском островом Зюльт. Лишь редкие туристы гуляют по пляжу, любуясь бескрайним видом на море.

  • Зимний пейзаж Амрума

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимняя спячка на Амруме

    В непосредственной близости от Зюльта находится остров Амрум с его широким пляжем - Книпзанд. Летом сюда приезжают тысячи туристов, а зимой островитяне остаются одни. Тем не менее, в холодное время года у острова есть свое очарование.

  • Халлиген

    Зимние путешествия по островам Германии

    Домики на острове Халлиген

    Халлиген - один из десяти небольших Северо-Фризских островов, которые подвержены влиянию бурной морской погоды. Халлиген почти полностью погружен в море.

  • Тюлени на Гельголанде

    Зимние путешествия по островам Германии

    Тюлени на Гельголанде

    Зимой остров Гельголанд особенно очарователен. Расположенный в Северном море в 48 километрах от континентального побережья, он напоминает крепость в открытом море. Здесь проживает около 1500 жителей. В 1721 году первоначально больший остров раскололся надвое. На соседнем острове Дюна посетители могут наблюдать, как зимой тюлени выводят новое потомство.

  • Зима на Нордерней

    Зимние путешествия по островам Германии

    Природа острова Нордернай

    Восточно-Фризский остров Нордернай зимой хорош для длительных прогулок по безлюдной природе. По пути вы повстречаете черных казарок и свистящих, или как их еще называют - древесных уток, которые здесь зимуют. Те, кто не любит холода, могут посетить множество достопримечательностей. Например, комплекс зданий санатория, построенных в 1799 году, культурный центр с казино и городской библиотекой.

  • Малый маяк на острове Боркуме

    Зимние путешествия по островам Германии

    Маяки на Боркуме

    На острове Боркум на границе с Нидерландами - морской климат: не очень жаркое лето и не очень холодная зима. Воздух здесь особенно чист и насыщен йодом. Украшением острова служат три маяка. "Малый маяк" на южном пляже был построен в конце XIX века и считается первым в Германии электрическим маяком.

  • Заснеженные цветы на острове Майнау

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимнее волшебство на Майнау

    Красивые острова зимой можно найти не только в Северном и Балтийском морях, но и на озерах Германии. Летом на цветочном острове Майнау на Боденском озере каждый день суетятся тысячи туристов, а зимой он превращается в уединенный природный парк. Но вскоре просыпаются от зимней спячки весенние первоцветы, а за ними появляются и первые туристы.

    Автор: Керстин Шмидт, Виктор Вайц


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  • Бальтрум

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    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Боркум
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  • Вангероге

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Гельголанд

    Самые любимые немецкие острова

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - домики около причалов на острове Гельголанд.

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  • Лангенес

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    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

  • Лангеог
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    Остров Лангеог (Langeoog), Нижняя Саксония. На фотографии - Лангеог с высоты птичьего полета.

  • Нордернай
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  • Пелльворм

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    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Пёль

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    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

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    Остров Рюген (Rügen), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - неожиданные гости пляжа на рюгенском курорте Бинц.

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  • Фемарн
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  • Фёр
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  • Хиддензе
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    Автор: Максим Нелюбин


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Зимние путешествия по островам Германии

Солнце, море, пляж - острова Германии особенно популярны летом. Но если вы мечтаете о тишине и покое, вам стоит отправиться на острова зимой.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отпуск на Узедоме  

Остров для любителей тишины (видео)  

Зимняя сказка в Германии и Чехии - "Европа в фокусе"  

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