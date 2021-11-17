Зимнее путешествие по островам Германии (фотогалерея)

Зимние путешествия по островам Германии

Зимнее волшебство на Майнау

Красивые острова зимой можно найти не только в Северном и Балтийском морях, но и на озерах Германии. Летом на цветочном острове Майнау на Боденском озере каждый день суетятся тысячи туристов, а зимой он превращается в уединенный природный парк. Но вскоре просыпаются от зимней спячки весенние первоцветы, а за ними появляются и первые туристы.

Автор: Керстин Шмидт, Виктор Вайц