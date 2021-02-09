Зимняя Германия

Вернигероде, Саксония-Анхальт

Зимой Гарц, самые северные горы в Германии, привлекает огромное число туристов и любителей спорта. Гарц предлагает не только много природы, но и живописные старинные города, такие как Вернигероде с его красочными фахверковыми домами.