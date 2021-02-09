Зимняя Германия

У каждого немецкого города своя особая привлекательность. Мы собрали для вас топ-10 самых красивых зимних городов.
Бамберг, Бавария
Бамберг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая ратуша, Императорский собор, Маленькая Венеция или Новая резиденция - туристы могут окунуться в романтический колорит архитектуры барокко и готики. Здесь особенно красиво зимой, когда лежит снег.
Швебиш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг
Швебиш-Гмюнд лежит у подножия горного массива Швабский Альб. Здесь много церквей, монастырей и красивых площадей. С замка Хоэнрехберг (на фото) открывается вид на великолепный зимний пейзаж.
Людвигсбург, Баден-Вюртемберг
Неподалеку от Штутгарта расположен город Людвигсбург. Людвигсбургская резиденция - один из крупнейших в Европе барочный дворец. Стоит прогуляться по садам дворца и улочкам старого города мимо барочных церквей до рыночной площади.
Хаттинген, Северный Рейн - Вестфалия
В Хаттингене в Рурской области можно прогуляться по извилистым улочкам мимо 150 фахверковых домов вокруг церкви Святого Георгия. Стоит посетить и три средневековых замка - Изенбург, Бланкенштейн и Вассербург-Хаус-Кемнаде в окрестностях города.
Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия
Фройденберг - абсолютная зимняя красота. Город с 18 000 жителей в часе езды от Кельна. Из парка Kurpark открывается прекрасный вид на старый город с 80 фахверковыми домами XVII века.
Вернигероде, Саксония-Анхальт
Зимой Гарц, самые северные горы в Германии, привлекает огромное число туристов и любителей спорта. Гарц предлагает не только много природы, но и живописные старинные города, такие как Вернигероде с его красочными фахверковыми домами.
Зайфен, Саксония
Декоративные подсвечники Швиббоген, пирамиды, курящие человечки и щелкунчики - неотъемлемая часть немецкого Рождества. Но мало кто знает, что эта декоративная классика производится в городке Зайфене в Рудных горах.
Мейсен, Саксония
Знаменитый город фарфора на Эльбе Мейсен находится неподалеку от Дрездена. Зимой силуэты города выглядят особенно романтично. Обязательно стоит побывать в историческом центре, посетить замок Альбрехтсбург и собор на Шлоссберге. В городке много ресторанов и кафе.
Люнебург, Нижняя Саксония
Ганзейский город Люнебург разбогател более 1000 лет назад, благодаря торговле солью. Здесь сохранились патрицианские дома и Люнебургская ратуша, старый кран и водонапорная башня. А тем, кто ищет тишину, стоит прогуляться по зимней Люнебургской пустоши.
Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания
Ганзейский город Штральзунд на берегу Балтийского моря - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с его красивыми остроконечными домами, церквями и ратушей. Любителям природы советуем пересечь мост Рюген и побывать в национальном парке самого большого острова Германии - Рюгене.
Бамберг, Бавария
Бамберг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая ратуша, Императорский собор, Маленькая Венеция или Новая резиденция - туристы могут окунуться в романтический колорит архитектуры барокко и готики. Здесь особенно красиво зимой, когда лежит снег.
Швебиш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг
Швебиш-Гмюнд лежит у подножия горного массива Швабский Альб. Здесь много церквей, монастырей и красивых площадей. С замка Хоэнрехберг (на фото) открывается вид на великолепный зимний пейзаж.
Людвигсбург, Баден-Вюртемберг
Неподалеку от Штутгарта расположен город Людвигсбург. Людвигсбургская резиденция - один из крупнейших в Европе барочный дворец. Стоит прогуляться по садам дворца и улочкам старого города мимо барочных церквей до рыночной площади.
Хаттинген, Северный Рейн - Вестфалия
В Хаттингене в Рурской области можно прогуляться по извилистым улочкам мимо 150 фахверковых домов вокруг церкви Святого Георгия. Стоит посетить и три средневековых замка - Изенбург, Бланкенштейн и Вассербург-Хаус-Кемнаде в окрестностях города.
Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия
Фройденберг - абсолютная зимняя красота. Город с 18 000 жителей в часе езды от Кельна. Из парка Kurpark открывается прекрасный вид на старый город с 80 фахверковыми домами XVII века.
Вернигероде, Саксония-Анхальт
Зимой Гарц, самые северные горы в Германии, привлекает огромное число туристов и любителей спорта. Гарц предлагает не только много природы, но и живописные старинные города, такие как Вернигероде с его красочными фахверковыми домами.
Зайфен, Саксония
Декоративные подсвечники Швиббоген, пирамиды, курящие человечки и щелкунчики - неотъемлемая часть немецкого Рождества. Но мало кто знает, что эта декоративная классика производится в городке Зайфене в Рудных горах.
Мейсен, Саксония
Знаменитый город фарфора на Эльбе Мейсен находится неподалеку от Дрездена. Зимой силуэты города выглядят особенно романтично. Обязательно стоит побывать в историческом центре, посетить замок Альбрехтсбург и собор на Шлоссберге. В городке много ресторанов и кафе.
Люнебург, Нижняя Саксония
Ганзейский город Люнебург разбогател более 1000 лет назад, благодаря торговле солью. Здесь сохранились патрицианские дома и Люнебургская ратуша, старый кран и водонапорная башня. А тем, кто ищет тишину, стоит прогуляться по зимней Люнебургской пустоши.
Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания
Ганзейский город Штральзунд на берегу Балтийского моря - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с его красивыми остроконечными домами, церквями и ратушей. Любителям природы советуем пересечь мост Рюген и побывать в национальном парке самого большого острова Германии - Рюгене.