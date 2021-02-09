 Зимняя Германия | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.02.2022

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Культура и стиль жизни

Зимняя Германия

У каждого немецкого города своя особая привлекательность. Мы собрали для вас топ-10 самых красивых зимних городов.

  • Бамберг, Бавария

    Бамберг, Бавария

    Бамберг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая ратуша, Императорский собор, Маленькая Венеция или Новая резиденция - туристы могут окунуться в романтический колорит архитектуры барокко и готики. Здесь особенно красиво зимой, когда лежит снег.

  • Панорамный вид с замка Хоэнрехберг

    Швебиш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг

    Швебиш-Гмюнд лежит у подножия горного массива Швабский Альб. Здесь много церквей, монастырей и красивых площадей. С замка Хоэнрехберг (на фото) открывается вид на великолепный зимний пейзаж.

  • Барочный дворец - Людвигсбургская резиденция

    Людвигсбург, Баден-Вюртемберг

    Неподалеку от Штутгарта расположен город Людвигсбург. Людвигсбургская резиденция - один из крупнейших в Европе барочный дворец. Стоит прогуляться по садам дворца и улочкам старого города мимо барочных церквей до рыночной площади.

  • Улочки с фахверковыми домами в Хаттингене

    Хаттинген, Северный Рейн - Вестфалия

    В Хаттингене в Рурской области можно прогуляться по извилистым улочкам мимо 150 фахверковых домов вокруг церкви Святого Георгия. Стоит посетить и три средневековых замка - Изенбург, Бланкенштейн и Вассербург-Хаус-Кемнаде в окрестностях города.

  • Фройденберг - абсолютная зимняя красота

    Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия

    Фройденберг - абсолютная зимняя красота. Город с 18 000 жителей в часе езды от Кельна. Из парка Kurpark открывается прекрасный вид на старый город с 80 фахверковыми домами XVII века.

  • Заснеженные дома в городке Вернигероде

    Вернигероде, Саксония-Анхальт

    Зимой Гарц, самые северные горы в Германии, привлекает огромное число туристов и любителей спорта. Гарц предлагает не только много природы, но и живописные старинные города, такие как Вернигероде с его красочными фахверковыми домами.

  • Ночной Зайфен

    Зайфен, Саксония

    Декоративные подсвечники Швиббоген, пирамиды, курящие человечки и щелкунчики - неотъемлемая часть немецкого Рождества. Но мало кто знает, что эта декоративная классика производится в городке Зайфене в Рудных горах.

  • Замок Альбрехтсбург

    Мейсен, Саксония

    Знаменитый город фарфора на Эльбе Мейсен находится неподалеку от Дрездена. Зимой силуэты города выглядят особенно романтично. Обязательно стоит побывать в историческом центре, посетить замок Альбрехтсбург и собор на Шлоссберге. В городке много ресторанов и кафе.

  • Исторический порт Люнебурга

    Люнебург, Нижняя Саксония

    Ганзейский город Люнебург разбогател более 1000 лет назад, благодаря торговле солью. Здесь сохранились патрицианские дома и Люнебургская ратуша, старый кран и водонапорная башня. А тем, кто ищет тишину, стоит прогуляться по зимней Люнебургской пустоши.

  • Закат над Штральзундом

    Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания

    Ганзейский город Штральзунд на берегу Балтийского моря - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с его красивыми остроконечными домами, церквями и ратушей. Любителям природы советуем пересечь мост Рюген и побывать в национальном парке самого большого острова Германии - Рюгене.


  • Бамберг, Бавария

    Бамберг, Бавария

    Бамберг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая ратуша, Императорский собор, Маленькая Венеция или Новая резиденция - туристы могут окунуться в романтический колорит архитектуры барокко и готики. Здесь особенно красиво зимой, когда лежит снег.

  • Панорамный вид с замка Хоэнрехберг

    Швебиш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг

    Швебиш-Гмюнд лежит у подножия горного массива Швабский Альб. Здесь много церквей, монастырей и красивых площадей. С замка Хоэнрехберг (на фото) открывается вид на великолепный зимний пейзаж.

  • Барочный дворец - Людвигсбургская резиденция

    Людвигсбург, Баден-Вюртемберг

    Неподалеку от Штутгарта расположен город Людвигсбург. Людвигсбургская резиденция - один из крупнейших в Европе барочный дворец. Стоит прогуляться по садам дворца и улочкам старого города мимо барочных церквей до рыночной площади.

  • Улочки с фахверковыми домами в Хаттингене

    Хаттинген, Северный Рейн - Вестфалия

    В Хаттингене в Рурской области можно прогуляться по извилистым улочкам мимо 150 фахверковых домов вокруг церкви Святого Георгия. Стоит посетить и три средневековых замка - Изенбург, Бланкенштейн и Вассербург-Хаус-Кемнаде в окрестностях города.

  • Фройденберг - абсолютная зимняя красота

    Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия

    Фройденберг - абсолютная зимняя красота. Город с 18 000 жителей в часе езды от Кельна. Из парка Kurpark открывается прекрасный вид на старый город с 80 фахверковыми домами XVII века.

  • Заснеженные дома в городке Вернигероде

    Вернигероде, Саксония-Анхальт

    Зимой Гарц, самые северные горы в Германии, привлекает огромное число туристов и любителей спорта. Гарц предлагает не только много природы, но и живописные старинные города, такие как Вернигероде с его красочными фахверковыми домами.

  • Ночной Зайфен

    Зайфен, Саксония

    Декоративные подсвечники Швиббоген, пирамиды, курящие человечки и щелкунчики - неотъемлемая часть немецкого Рождества. Но мало кто знает, что эта декоративная классика производится в городке Зайфене в Рудных горах.

  • Замок Альбрехтсбург

    Мейсен, Саксония

    Знаменитый город фарфора на Эльбе Мейсен находится неподалеку от Дрездена. Зимой силуэты города выглядят особенно романтично. Обязательно стоит побывать в историческом центре, посетить замок Альбрехтсбург и собор на Шлоссберге. В городке много ресторанов и кафе.

  • Исторический порт Люнебурга

    Люнебург, Нижняя Саксония

    Ганзейский город Люнебург разбогател более 1000 лет назад, благодаря торговле солью. Здесь сохранились патрицианские дома и Люнебургская ратуша, старый кран и водонапорная башня. А тем, кто ищет тишину, стоит прогуляться по зимней Люнебургской пустоши.

  • Закат над Штральзундом

    Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания

    Ганзейский город Штральзунд на берегу Балтийского моря - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с его красивыми остроконечными домами, церквями и ратушей. Любителям природы советуем пересечь мост Рюген и побывать в национальном парке самого большого острова Германии - Рюгене.


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