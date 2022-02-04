Зимняя Германия. Сказка! (фотографии)

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
У каждого немецкого города своя особая привлекательность. Мы собрали для вас топ-10 самых красивых зимних городских пейзажей.
Смотрите также:
Этот дворец очень похож на декорации из голливудского "Доктора Живаго", но он существует реально - около немецкого города Гифхорн.
Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек хочет к 2045 году сделать Германию климатически нейтральной. Фрайбург-им-Брайсгау благодаря своей экологической стратегии близок к идеалу политика.
В Германии коллективными усилиями уже в двенадцатый раз посчитали птиц, остающихся здесь зимой. Лидируют воробьи, синицы и лазоревки.
Над Гейдельбергом возвышаются самые фотогеничные руины Германии, многократно воспетые романтиками. Здесь находятся самый старый немецкий университет, самая длинная торговая улица, самая большая винная бочка...
Вместе с Кельном и Прагой он входил в тройку самых крупных городов Священной Римской империи германской нации.