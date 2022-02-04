Зимняя Германия. Сказка! (фотографии)

Зимние путешествия по островам Германии

На лыжах по Узедому

Зимой туристы и жители этого острова в Балтийском море, тепло одевшись, выходят на побережье, чтобы покататься на лыжах. Когда на острове Узедом лежит снег, здесь прокладывают лыжные трассы. По пути лыжники наблюдают за тем, как по Балтийскому морю плавают льдины, на которых сидят чайки, а под пирсами висят сосульки. Чем не зимняя сказка?