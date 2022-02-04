 Зимняя Германия. Сказка! (фотографии) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.02.2022

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Культура и стиль жизни

Зимняя Германия. Сказка! (фотографии)

У каждого немецкого города своя особая привлекательность. Мы собрали для вас топ-10 самых красивых зимних городских пейзажей.

  • Бамберг, Бавария

    Зимняя Германия

    Бамберг, Бавария

    Бамберг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая ратуша, Императорский собор, Маленькая Венеция или Новая резиденция - туристы могут окунуться в романтический колорит архитектуры барокко и готики. Здесь особенно красиво зимой, когда лежит снег.

  • Панорамный вид с замка Хоэнрехберг

    Зимняя Германия

    Швебиш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг

    Швебиш-Гмюнд лежит у подножия горного массива Швабский Альб. Здесь много церквей, монастырей и красивых площадей. С замка Хоэнрехберг (на фото) открывается вид на великолепный зимний пейзаж.

  • Барочный дворец - Людвигсбургская резиденция

    Зимняя Германия

    Людвигсбург, Баден-Вюртемберг

    Неподалеку от Штутгарта расположен город Людвигсбург. Людвигсбургская резиденция - один из крупнейших в Европе барочный дворец. Стоит прогуляться по садам дворца и улочкам старого города мимо барочных церквей до рыночной площади.

  • Улочки с фахверковыми домами в Хаттингене

    Зимняя Германия

    Хаттинген, Северный Рейн - Вестфалия

    В Хаттингене в Рурской области можно прогуляться по извилистым улочкам мимо 150 фахверковых домов вокруг церкви Святого Георгия. Стоит посетить и три средневековых замка - Изенбург, Бланкенштейн и Вассербург-Хаус-Кемнаде в окрестностях города.

  • Фройденберг - абсолютная зимняя красота

    Зимняя Германия

    Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия

    Фройденберг - абсолютная зимняя красота. Город с 18 000 жителей в часе езды от Кельна. Из парка Kurpark открывается прекрасный вид на старый город с 80 фахверковыми домами XVII века.

  • Заснеженные дома в городке Вернигероде

    Зимняя Германия

    Вернигероде, Саксония-Анхальт

    Зимой Гарц, самые северные горы в Германии, привлекает огромное число туристов и любителей спорта. Гарц предлагает не только много природы, но и живописные старинные города, такие как Вернигероде с его красочными фахверковыми домами.

  • Ночной Зайфен

    Зимняя Германия

    Зайфен, Саксония

    Декоративные подсвечники Швиббоген, пирамиды, курящие человечки и щелкунчики - неотъемлемая часть немецкого Рождества. Но мало кто знает, что эта декоративная классика производится в городке Зайфене в Рудных горах.

  • Замок Альбрехтсбург

    Зимняя Германия

    Мейсен, Саксония

    Знаменитый город фарфора на Эльбе Мейсен находится неподалеку от Дрездена. Зимой силуэты города выглядят особенно романтично. Обязательно стоит побывать в историческом центре, посетить замок Альбрехтсбург и собор на Шлоссберге. В городке много ресторанов и кафе.

  • Исторический порт Люнебурга

    Зимняя Германия

    Люнебург, Нижняя Саксония

    Ганзейский город Люнебург разбогател более 1000 лет назад, благодаря торговле солью. Здесь сохранились патрицианские дома и Люнебургская ратуша, старый кран и водонапорная башня. А тем, кто ищет тишину, стоит прогуляться по зимней Люнебургской пустоши.

  • Закат над Штральзундом

    Зимняя Германия

    Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания

    Ганзейский город Штральзунд на берегу Балтийского моря - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с его красивыми остроконечными домами, церквями и ратушей. Любителям природы советуем пересечь мост Рюген и побывать в национальном парке самого большого острова Германии - Рюгене.

    Автор: Софи Дизземонд, Виктор Вайц


  • Бамберг, Бавария

    Зимняя Германия

    Бамберг, Бавария

    Бамберг внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старая ратуша, Императорский собор, Маленькая Венеция или Новая резиденция - туристы могут окунуться в романтический колорит архитектуры барокко и готики. Здесь особенно красиво зимой, когда лежит снег.

  • Панорамный вид с замка Хоэнрехберг

    Зимняя Германия

    Швебиш-Гмюнд, Баден-Вюртемберг

    Швебиш-Гмюнд лежит у подножия горного массива Швабский Альб. Здесь много церквей, монастырей и красивых площадей. С замка Хоэнрехберг (на фото) открывается вид на великолепный зимний пейзаж.

  • Барочный дворец - Людвигсбургская резиденция

    Зимняя Германия

    Людвигсбург, Баден-Вюртемберг

    Неподалеку от Штутгарта расположен город Людвигсбург. Людвигсбургская резиденция - один из крупнейших в Европе барочный дворец. Стоит прогуляться по садам дворца и улочкам старого города мимо барочных церквей до рыночной площади.

  • Улочки с фахверковыми домами в Хаттингене

    Зимняя Германия

    Хаттинген, Северный Рейн - Вестфалия

    В Хаттингене в Рурской области можно прогуляться по извилистым улочкам мимо 150 фахверковых домов вокруг церкви Святого Георгия. Стоит посетить и три средневековых замка - Изенбург, Бланкенштейн и Вассербург-Хаус-Кемнаде в окрестностях города.

  • Фройденберг - абсолютная зимняя красота

    Зимняя Германия

    Фройденберг, Северный Рейн - Вестфалия

    Фройденберг - абсолютная зимняя красота. Город с 18 000 жителей в часе езды от Кельна. Из парка Kurpark открывается прекрасный вид на старый город с 80 фахверковыми домами XVII века.

  • Заснеженные дома в городке Вернигероде

    Зимняя Германия

    Вернигероде, Саксония-Анхальт

    Зимой Гарц, самые северные горы в Германии, привлекает огромное число туристов и любителей спорта. Гарц предлагает не только много природы, но и живописные старинные города, такие как Вернигероде с его красочными фахверковыми домами.

  • Ночной Зайфен

    Зимняя Германия

    Зайфен, Саксония

    Декоративные подсвечники Швиббоген, пирамиды, курящие человечки и щелкунчики - неотъемлемая часть немецкого Рождества. Но мало кто знает, что эта декоративная классика производится в городке Зайфене в Рудных горах.

  • Замок Альбрехтсбург

    Зимняя Германия

    Мейсен, Саксония

    Знаменитый город фарфора на Эльбе Мейсен находится неподалеку от Дрездена. Зимой силуэты города выглядят особенно романтично. Обязательно стоит побывать в историческом центре, посетить замок Альбрехтсбург и собор на Шлоссберге. В городке много ресторанов и кафе.

  • Исторический порт Люнебурга

    Зимняя Германия

    Люнебург, Нижняя Саксония

    Ганзейский город Люнебург разбогател более 1000 лет назад, благодаря торговле солью. Здесь сохранились патрицианские дома и Люнебургская ратуша, старый кран и водонапорная башня. А тем, кто ищет тишину, стоит прогуляться по зимней Люнебургской пустоши.

  • Закат над Штральзундом

    Зимняя Германия

    Штральзунд, Мекленбург-Передняя Померания

    Ганзейский город Штральзунд на берегу Балтийского моря - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с его красивыми остроконечными домами, церквями и ратушей. Любителям природы советуем пересечь мост Рюген и побывать в национальном парке самого большого острова Германии - Рюгене.

    Автор: Софи Дизземонд, Виктор Вайц


Смотрите также:

  • Рюген зимой

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    Пешие походы по зимнему Рюгену

    Рюген - самый большой остров Германии. Зимой здесь тихо и мало туристов. Им предлагают пешие прогулки и поездки по острову. Исторический паровоз курсирует по узкоколейной железной дороге между городами. Если хочется уюта и теплоты, можно остановиться в спа-отелях.

  • Лыжники

    Зимние путешествия по островам Германии

    На лыжах по Узедому

    Зимой туристы и жители этого острова в Балтийском море, тепло одевшись, выходят на побережье, чтобы покататься на лыжах. Когда на острове Узедом лежит снег, здесь прокладывают лыжные трассы. По пути лыжники наблюдают за тем, как по Балтийскому морю плавают льдины, на которых сидят чайки, а под пирсами висят сосульки. Чем не зимняя сказка?

  • На Хиддензе

    Зимние путешествия по островам Германии

    Наедине с природой на Хиддензе

    На этом острове отдыхали Бертольт Брехт, Франц Кафка и Альберт Эйнштейн. Расположенный к западу от Рюгена, Хиддензе является частью природного заповедника. Здесь обитают редкие птицы, как например орлан-белохвост. До Хиддензе можно добраться только на лодке, а на самом острове нет автомобильного движения. Ты практически остаешься наедине с природой.

  • Зимний Зюльт

    Зимние путешествия по островам Германии

    Прогулка по Зюльту

    Там, где летом отдыхают знаменитости, а тысячи туристов нежатся на солнце, зимой - пустынный пляж. Свежий ветер дует над Северо-Фризском островом Зюльт. Лишь редкие туристы гуляют по пляжу, любуясь бескрайним видом на море.

  • Зимний пейзаж Амрума

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимняя спячка на Амруме

    В непосредственной близости от Зюльта находится остров Амрум с его широким пляжем - Книпзанд. Летом сюда приезжают тысячи туристов, а зимой островитяне остаются одни. Тем не менее, в холодное время года у острова есть свое очарование.

  • Халлиген

    Зимние путешествия по островам Германии

    Домики на острове Халлиген

    Халлиген - один из десяти небольших Северо-Фризских островов, которые подвержены влиянию бурной морской погоды. Халлиген почти полностью погружен в море.

  • Тюлени на Гельголанде

    Зимние путешествия по островам Германии

    Тюлени на Гельголанде

    Зимой остров Гельголанд особенно очарователен. Расположенный в Северном море в 48 километрах от континентального побережья, он напоминает крепость в открытом море. Здесь проживает около 1500 жителей. В 1721 году первоначально больший остров раскололся надвое. На соседнем острове Дюна посетители могут наблюдать, как зимой тюлени выводят новое потомство.

  • Зима на Нордерней

    Зимние путешествия по островам Германии

    Природа острова Нордернай

    Восточно-Фризский остров Нордернай зимой хорош для длительных прогулок по безлюдной природе. По пути вы повстречаете черных казарок и свистящих, или как их еще называют - древесных уток, которые здесь зимуют. Те, кто не любит холода, могут посетить множество достопримечательностей. Например, комплекс зданий санатория, построенных в 1799 году, культурный центр с казино и городской библиотекой.

  • Малый маяк на острове Боркуме

    Зимние путешествия по островам Германии

    Маяки на Боркуме

    На острове Боркум на границе с Нидерландами - морской климат: не очень жаркое лето и не очень холодная зима. Воздух здесь особенно чист и насыщен йодом. Украшением острова служат три маяка. "Малый маяк" на южном пляже был построен в конце XIX века и считается первым в Германии электрическим маяком.

  • Заснеженные цветы на острове Майнау

    Зимние путешествия по островам Германии

    Зимнее волшебство на Майнау

    Красивые острова зимой можно найти не только в Северном и Балтийском морях, но и на озерах Германии. Летом на цветочном острове Майнау на Боденском озере каждый день суетятся тысячи туристов, а зимой он превращается в уединенный природный парк. Но вскоре просыпаются от зимней спячки весенние первоцветы, а за ними появляются и первые туристы.

    Автор: Керстин Шмидт, Виктор Вайц


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