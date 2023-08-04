Жилье в Германии: роскошь или неотъемлемое право человека?

Поиск доступного жилья приводит в отчаянье все больше жителей ФРГ. Предложений слишком мало, арендная плата растет, а доходов зачастую уже не хватает на хорошую квартиру. Это грозит социальным взрывом.

Если вы хотите арендовать хорошую квартиру в престижном районе Берлина и готовы раскошелиться, то это можно сделать быстро. На специализированной онлайн-платформе "Ab sofort" предлагается "замечательно просторная четырехкомнатная квартира" в районе Шарлоттенбург. Меблированная, 182 кв. м. Стоимость аренды: 8190 евро в месяц. Плюс отопление, электричество и прочие сопутствующие расходы. В итоге получается более 50 евро за квадратный метр.

Социально приемлемым в Германии считается уровень арендной платы в 6,50-7,50 евро за кв. метр. В Берлине за такую сумму нельзя найти квартиру даже в рамках суперпредложения. Квартиру в 69 кв. м на восточной окраине немецкой столицы предлагают в аренду за 725 евро в месяц. Так как квартира находится на шестом этаже без лифта, предпочтение отдается "спортивной семье". Учитывая необходимость ремонта, потенциальные съемщики также должны быть "талантливы в ремеслах".

Арендная плата составляет до трети доходов

По данным Федерального статистического ведомства, средний чистый доход в ФРГ, то есть то, что остается после вычета налогов и социальных отчислений, составляет 2165 евро. Около трети уходит на оплату жилья. Однако этого зачастую уже недостаточно для того, чтобы подыскать приемлемое жилье. В Мюнхене арендная плата за квадратный метр составляет 19 евро, в Штутгарте - 18 евро, в Дюссельдорфе и Кельне - 12-13 евро, в Берлине - 11 евро.

Маклер показывает семье новую квартиру. Цены на аренду продолжают расти Фото: Rainer Hackenberg/picture-alliance

"Высокий спрос на доступное жилье сочетается с историческим ростом арендной платы и слишком скудным предложением", - говорится в недавней оценке интернет-портала Immoscout24, специализирующегося на недвижимости.

Меньше собственников, больше арендаторов

Германия традиционно является страной арендаторов. В то время как доля собственников жилья в Европе составляет в среднем около 70 процентов, в Германии только 46 процентов живут в собственных четырех стенах. В крупных городах число владельцев недвижимости еще меньше. В Гамбурге - около 22%, в Берлине - всего 14%.

Во всем мире цены на недвижимость растут. Институт ifo и Институт швейцарской экономической политики в своем исследовании предполагают, что в ближайшие десять лет можно ожидать среднегодового роста цен на девять процентов. В Германии предполагается рост в семь процентов. В сочетании с возросшими процентными ставками по кредитам это часто делает покупку дома или квартиры недоступной. Единственной альтернативой становится аренда. Это увеличивает дефицит на рынке аренды и приводит к дальнейшему скачку цен.

Что происходит на рынке жилья?

По данным Института системных исследований Эдуарда Пестеля, в Германии не хватает более 700 тыс. квартир, особенно в доступном секторе. Федеральное правительство объявило, что будет строить 400 тыс. новых квартир в год. На самом деле в этом году будет построено чуть больше половины заявленного, а в 2024 году этот показатель будет еще ниже. Такие расчеты были сделаны Институтом макроэкономической политики.

Война в Украине и инфляция привели к росту стоимости строительства. По подсчетам экспертов, меньше чем за 5 000 евро за квадратный метр строить просто невозможно. Не хватает квалифицированных рабочих и строительных материалов, работы на стройплощадках останавливаются. В мае количество разрешений на строительство жилья сократилось на 25,9 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Социального жилья почти не осталось

Все больше людей конкурируют за те немногие квартиры, которые еще можно найти. Из числа беженцев, прибывших в страну в 2015/2016 годах, около 25 процентов до сих пор живут в государственных квартирах, поскольку не смогли найти себе жилье. В 2022 году в Германию из Украины прибыло более миллиона беженцев от войны. Ожидается, что в этом году к ним присоединятся еще около 300 тыс. соискателей убежища.

В Берлине беженцев селят в контейнеры Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В то же время дает о себе знать тот факт, что политики слишком мало делают для жилищного строительства и десятилетиями пренебрегают социальным жильем. После 1950 года было построено 8,4 млн. единиц социального жилья, финансируемого государством. Но срок действия обязательного контроля за арендной платой истекает максимум через 20 лет.

Что делают политики?

При этом ежегодно строится меньше нового социального жилья, чем снимается с обслуживания. В результате к концу 2022 года в стране насчитывалось лишь чуть менее 1,1 млн. единиц социального жилья, что является историческим минимумом. Левая партия предлагает программу строительства социального жилья и создание специального фонда доступного жилья. "Я призываю федеральное правительство наконец-то взять на себя инициативу и выделять не менее 20 млрд. евро в год на строительство государственного социального и некоммерческого жилья", - говорит Карен Лай (Caren Lay), депутат бундестага от Левой партии.

Маклер показывает семье новую квартиру. Цены на аренду продолжают расти Фото: Rainer Hackenberg/picture-alliance

Но федеральное правительство старается экономить бюджетные средства, денег не хватает. Федеральный министр строительства Клара Гайвиц (Klara Geywitz) хочет стимулировать жилищное строительство за счет налоговых льгот. В мае 2023 года была увеличена жилищная субсидия - государственная дотация на аренду жилья - и расширена группа лиц, имеющих на нее право. Но это лишь капля в море.

Социальные объединения требуют регулирования арендной платы

Социальные ассоциации предупреждают, что жилье становится вопросом существования для все большего числа людей. Это грозит обществу социальным взрывом. Адекватное жилье - это право человека, утверждает Ассоциация социального обеспечения трудящихся.

В документе содержится призыв к тому, чтобы жилищная политика вновь стала приоритетной государственной и общественной задачей и обеспечила большую справедливость на рынке жилья путем регулирования цен на землю и арендной платы. Критики жесткого регулирования предупреждают, что при отсутствии финансовых стимулов для инвесторов будет строиться еще меньше доступного жилья.

Как разделить 15 метров на двоих

Учитывая масштабные проблемы, рынок жилья в Германии вряд ли смягчится в ближайшей перспективе. Падение цен в настоящее время можно наблюдать только в предложениях на покупку старых домов, в которых установлены устаревшие системы отопления, обновление которых будет стоить дорого.

Там, где отопление по-прежнему работает на газе или солярке, налог на CO2 приведет к росту расходов на отопление в будущем. Это еще больше увеличит нагрузку на людей со средним заработком, у которых в таком случае останется только возможность выбрать меньшую жилплощадь. Возможно, тогда появится больше объявлений, подобных увиденному в Берлине: Женщина ищет сожительницу в двухкомнатную квартиру площадью 15 кв. м. Стоимость - 120 евро.

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