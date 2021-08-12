Журналисты и СМИ Беларуси удостоены премии за свободу прессы

Лауреатами премии Free Media Awards - Supporting Independent Journalism in Eastern Europe ("Премия свободным СМИ в поддержку независимой прессы в Восточной Европе") за 2021 год, вручаемого немецким фондом Zeit из Гамбурга и фондом имени Фрита Орда (Норвегия), стали исключительно журналисты из Беларуси. Как отмечается в заявлении оргкомитета в четверг, 12 августа, премии удостоены журналисты Катерина Борисевич, Катерина Андреева, Дарья Чульцова, Наталья Лубневская, портал tut.by и Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). Церемония награждения запланирована на осень.

"В этом году победители премии Free Media Awards предоставили нам одни из лучших и самых смелых репортажей из Беларуси. Более того, тюремное заключение некоторых лауреатов премии демонстрирует последствия, с которыми сталкиваются граждане Беларуси, отстаивающие права общества, свободу и демократию", - отметил председатель правления фонда Zeit Михаэль Гёринг (Michael Göring).

По данным Белорусской ассоциации журналистов, указывается в оргкомитете премии, режим правителя Александра Лукашенко в 2020 году задержал 480 журналистов, которые в общей сложности провели за решеткой 1200 дней. К сожалению, в 2021 году ситуация не улучшилась. На сегодняшний день в Беларуси "находятся в заключении 27 журналистов и медиаменеджеров", отмечается в пресс-релизе. "Мы хотим привлечь внимание к этим злоупотреблениям и поддержать борьбу, которую журналисты в Беларуси ведут за свободную прессу. И мы хотим отдать должное их выдающейся работе, несмотря на эти условия", - заявили в оргкомитете премии.

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