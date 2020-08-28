 Журналисту Френкелю повредили автомобиль | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2020

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Россия

Журналисту Френкелю повредили автомобиль

Юрист Варвара Михайлова написала в Twitter, что у машины разбили два стекла и прокололи все колеса. Реакция правоохранительных органов на инцидент пока неизвестна.

Машина полиции в Санкт-Петербурге

В Петербурге неизвестные в пятницу, 28 августа, разбили окна и прокололи колеса автомобиля корреспондента "Медиазоны" Давида Френкеля. Об этом в своем Twitter написала юрист Варвара Михайлова.

Она сообщила изданию "МБХ медиа", что вызвала полицию. О реакции правоохранительных органов пока ничего неизвестно.

Фотожурналист из Санкт-Петербурга, работающий на несколько российских изданий, Давид Френкель 30 июня стал жертвой нападения на одном из избирательных участков по голосованию по правкам в конституцию РФ. Во время инцидента полицейский сломал ему руку. Следственный комитет по Санкт-Петербургу провел проверку инцидента и отказался заводить уголовное дело. При этом Дзержинский суд Санкт-Петербурга оштрафовал Френкеля на 500 рублей за неповиновение полицейскому и 2 тыс. рублей по статье о вмешательстве в осуществление работы избиркома.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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