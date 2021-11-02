Журналист Сафронов помещен в карцер за попытку наладить телеантенну

Попытка приклеить антенну телевизора к стене камеры СИЗО и таким образом настроить гаджет окончилась для журналиста и экс-советника главы Роскосмоса переводом на трое суток в карцер.
Находящийся в СИЗО "Лефортово" по делу о госизмене журналист и экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов помещен на трое суток в карцер из-за нарушения правил. Как сообщило во вторник, 2 ноября, ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Хуруджи, поводом для наказания стала попытка бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" приклеить антенну телевизора к стене камеры СИЗО и таким образом отрегулировать работу гаджета.
Сафронов жалуется на то, что в карцере невозможно спать из-за постоянно включенного яркого света. Кроме того, из-за него воспаляются глаза. Также ему было предписано переодеться в тюремную робу. Продукты, полученные в передаче, есть запретили. Взять с собой в карцер разрешили лишь книги.
Напомним, Иван Сафронов находится в СИЗО "Лефортово" с июля 2020 года по обвинению в передаче секретных данных чешской разведке. Согласно версии силовиков, он передавал информацию о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.
В свою очередь адвокаты считают, что их подзащитного преследуют за журналистскую деятельность.
Иван Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России. За Сафронова поручились около 230 журналистов, политиков и общественных деятелей. 1 ноября стало известно о завершении расследования дела Сафронова.
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