Жизнь Натальи Херше в Швейцарии после тюрьмы в Беларуси

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Наталья Херше провела 17 месяцев в белорусской тюрьме. После ее освобождения DW встретилась с политзаключенной у нее дома в Цюрихе.
"Меня не сломали", - говорит Наталья Херше после 17 месяцев, проведенных за решеткой в Беларуси. DW встретила бывшую политзаключенную в Цюрихе после ее освобождения из тюрьмы.
Белорусского журналиста Дениса Ивашина, задержанного больше года назад, КГБ Беларуси считает агентом украинской разведки.
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что белорусская политзаключенная Наталья Херше после 17 месяцев колонии вышла на свободу.
С начала войны в Украине минимум 8 белорусов задержали за "рельсовую войну" - повреждение инфраструктуры БелЖД и срыв графика движения российских эшелонов с военной техникой.
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