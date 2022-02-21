Жизнь Натальи Херше в Швейцарии после тюрьмы в Беларуси

Наталья Херше и новая жизнь в Швейцарии после белорусской тюрьмы

"Меня не сломали", - говорит Наталья Херше после 17 месяцев, проведенных за решеткой в Беларуси. DW встретила бывшую политзаключенную в Цюрихе после ее освобождения из тюрьмы.