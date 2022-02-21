 Жизнь Натальи Херше в Швейцарии после тюрьмы в Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 22.03.2022

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Беларусь

Жизнь Натальи Херше в Швейцарии после тюрьмы в Беларуси

Наталья Херше провела 17 месяцев в белорусской тюрьме. После ее освобождения DW встретилась с политзаключенной у нее дома в Цюрихе.

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