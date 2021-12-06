Жители Ленобласти выступили против строительства мусорного полигона

В поселке Невская Дубровка в Ленинградской области в воскресенье, 5 декабря, прошел народный сход против строительства комплекса по обработке отходов и мусорного полигона на землях карьера "Дубровка". Как сообщает онлайн-издание 47news.ru, в этой акции приняли участие более 500 человек.

Между тем телеканал "Дождь" передает, что на сход приехали люди из более 15 близлежащих населенных пунктов, в том числе семьи с детьми. Одна из участниц мероприятия принесла с собой плакат с цитатой из одного из выступлений президента России Владимира Путина: "Важно учитывать мнение граждан при строительстве объектов по переработке отходов".

Другая женщина держала в руках плакат с лозунгом: "Мы не хотим жить на свалке - мы не крысы". То и дело собравшиеся скандировали слово "Против". Отмечается, что акция длилась около часа и прошла без задержаний. Участники схода собирали подписи против строительства мусорного полигона, полиция не мешала им.

Днем ранее митинг против постройки мусоросжигательного завода на месте карьера "Островский" прошел в поселке Огоньки в Ленинградской области. В этой акции также приняли участие несколько сотен человек.

Планы по строительству мусорных полигонов в Ленобласти

По информации 47news.ru, петербургский региональный оператор НЭО планирует построить в Ленинградской области комплексы по переработке отходов на месте карьера "Дубровка" во Всеволожском районе, на землях карьера "Островский" в Выборгском, а также у карьера "Брандовка" в Ломоносовском.

Судя по документации на проектирование, каждый из этих комплексов будет иметь полигон для размещения мусора, который не подлежит переработке. В начале декабря 2021 года комитет Ленинградской области по обращению с отходами направил НЭО письмо, в котором потребовал отменить конкурс на проектирование заводов как преждевременный.

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