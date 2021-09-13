Жители Красноярска провели урок на пустыре, где несколько лет обещают построить школу

Жители красноярского микрорайона "Образцово" опубликовали в соцсетях постановочное видео со школьными уроками на пустыре, на котором застройщики и власти уже несколько лет обещают построить школу. Занятия на месте планирующейся школы провели 11 сентября, сообщили в понедельник, 13 сентября, местные порталы NGS24.ru и "Дела".

По их данным, застройщик микрорайона "Образцово", компания "СМ.Сити" еще на стадии планирования в 2014 году обещала помимо жилья с повышенным уровнем комфорта построить три детских сада, две школы и поликлинику. Между тем, строительство жилых высоток в новом районе ведется уже пять лет, но образовательные учреждения и другая планировавшаяся инфраструктур по-прежнему отсутствует.

В микрорайоне проживают более полутора тысяч детей

К настоящему времени в районе проживают около 10 тысяч человек, из них более 1500 детей, которых родители вынуждены возить в школы в соседние микрорайоны, отмечают СМИ. "Мы хотим быть услышанными! Мы хотим водить детей в школу и сад в нашем микрорайоне "Образцово"! Мы хотим, чтобы наша власть исполняла свои обещания!" - написала в соцсети "Вконтакте" местная жительница Дарья Леонтьева, опубликовавшая видеоролик с уроком на пустыре.

Между тем в 2020 году прокурорская проверка выявила, что участки, отведенные под школу и детский сад, оказались в частной собственности и уже были застроены, пишет издание "Дела". Оно также указало, что школы и другие социальные объекты отсутствуют и в ряде других микрорайонов Красноярска, в частности в Академгородке, Солнечном и на Южном берегу.

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