 Жители Красноярска провели урок на пустыре, где несколько лет обещают построить школу | Новости из Германии о России | DW | 13.09.2021

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Россия

Жители Красноярска провели урок на пустыре, где несколько лет обещают построить школу

В Красноярске устроили акцию протеста против не выполненных властями обещаний построить школу и детские сады в новом крупном микрорайоне города. Уже несколько лет жители вынуждены возить детей в соседние районы.

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Жители красноярского микрорайона "Образцово" опубликовали в соцсетях постановочное видео со школьными уроками на пустыре, на котором застройщики и власти уже несколько лет обещают построить школу. Занятия на месте планирующейся школы провели 11 сентября, сообщили в понедельник, 13 сентября, местные порталы NGS24.ru и "Дела".

По их данным, застройщик микрорайона "Образцово", компания "СМ.Сити" еще на стадии планирования в 2014 году обещала помимо жилья с повышенным уровнем комфорта построить три детских сада, две школы и поликлинику. Между тем, строительство жилых высоток в новом районе ведется уже пять лет, но образовательные учреждения и другая планировавшаяся инфраструктур по-прежнему отсутствует. 

В микрорайоне проживают более полутора тысяч детей

К настоящему времени в районе проживают около 10 тысяч человек, из них более 1500 детей, которых родители вынуждены возить в школы в соседние микрорайоны, отмечают СМИ. "Мы хотим быть услышанными! Мы хотим водить детей в школу и сад в нашем микрорайоне "Образцово"! Мы хотим, чтобы наша власть исполняла свои обещания!" - написала в соцсети "Вконтакте" местная жительница Дарья Леонтьева, опубликовавшая видеоролик с уроком на пустыре.

Между тем в 2020 году прокурорская проверка выявила, что участки, отведенные под школу и детский сад, оказались в частной собственности и уже были застроены, пишет издание "Дела". Оно также указало, что школы и другие социальные объекты отсутствуют и в ряде других микрорайонов Красноярска, в частности в Академгородке, Солнечном и на Южном берегу.

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  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

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  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Где бьется, там живется

    За реализацию проекта, разработанного Хундертвассером, отвечали местные архитекторы. Сам он в Виттенберге ни разу не был. Особую сложность для строителей представляли необычные комбинации материалов на фасадах, не говоря уже о непременном атрибуте в зданиях Хундертвассера - битой керамической плитке.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Параллели

    Такие мозаики охотно использовал еще один всемирно известный архитектор - каталонец Антонио Гауди, скончавшийся за два с половиной года до рождения Хундертвассера. В их творчестве можно найти и другие параллели.

  • Фото: DW / Максим Нелюбин

    Самая необычная школа Германии

    Вход разрешен

    Сплошного забора здесь нет. Каждый может зайти на территорию школы, чтобы самостоятельно осмотреть детали этого здания. Кроме того, в часы работы информационного центра здесь проводятся экскурсии по ее внутренним помещениям.

  • default

    Самая необычная школа Германии

    Дополнительная информация

    Более подробную информацию о школе Хундертвассера в Виттенберге, а также о его биографии и творчестве можно узнать в рубрике ОКНО В ГЕРМАНИЮ.

    Автор: Максим Нелюбин


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