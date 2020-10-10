Жители Хабаровска 93-й день протестовали против ареста Фургала

В Хабаровске на следующий день после жесткого разгона ОМОНом протестующих прошла новая акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. В воскресенье, 11 октября, в 93-й день хабаровских протестов жители вновь вышли к зданию краевого правительства и выразили недовольство действиями властей.

Перед митингом была перекрыта ведущая к площади Ленина улица, а также близлежащие места для парковки. По данным местного издания DVNovosti, в акции участвовали около 500 человек, большая часть из них - женщины пожилого возраста. Участники скандировали: "ОМОНу - позор", "Дегтярев, уходи", "Фургал - не убийца", "Лучшая поправка - Путина в отставку", "Здесь - не Москва", "Наш выбор - наш Фургал", а также главный лозунг протестов: "Нет надежнее Фургала от Камчатки до Урала". Они также выразили благодарность офицеру Роману Тимирову, который накануне вечером бросил свои награды и благодарности к ногам бывших сослуживцев, пишет далее DVNovosti. Вскоре после этого, как сообщил штаб Навального в Хабаровске, Тимиров был задержан сотрудниками ФСБ.

Около полудня на крыльцо Белого дома вышли полицейские, собравшиеся начали подходить к ним и скандировать: "Позор". Одна из женщин заявила: "Выходим за вас, молодых, а вы предали свой народ". Также участники акции спросили у полицейских, что они скажут детям после вчерашних действий и попросили объяснить, почему они стоят не с народом, а по другую сторону. Митингующие хором без музыки спели песню "Священная война".

Штаб Навального в Хабаровске назвал прошедший митинг "небольшим, но злым".

Две протестные акции за один день и жесткие действия силовиков

Накануне в Хабаровске прошли сразу две протестные акции. Во время утренней манифестации, в которой участвовали более тысячи человек, произошел, по оценкам местных СМИ, "самый жесткий разгон митингов в Хабаровске". В частности, один из участников митинга потерял сознание после того, как его избили дубинками по голове. Сообщается также о травмах у других протестующих. Силовые задержания начались после того как сотрудник полиции призвал активистов убрать палатки.

В свою очередь, мэрия Хабаровска заявила, что число участников протестных акций каждую неделю сокращается, на нынешний митинг "вышли едва ли 500 человек". Администрация объяснила разгон утреннего митинга установкой активистами палаток. По официальным данным, во время утренней акции протеста были задержаны 25 человек.

Вечером 10 октября у здания правительства Хабаровского края вновь собрались около 500 человек, люди выступили в поддержку экс-губернатора и против властей, а также против жестких действий силовиков в отношении протестующих.

Арест Сергея Фургала и отстранение от должности

В сентябре 2018 года во втором туре выборов губернатора Хабаровского края известный предприниматель Сергей Фургал с большим преимуществом опередил представителя "Единой России", действовавшего губернатора Вячеслава Шпорта. 9 июля 2020 года Фургал был задержан в Хабаровске по обвинению в организации убийств бизнесменов в начале 2000-х годов и доставлен в Москву.

С тех пор в Хабаровске не прекращаются акции в защиту Фургала. Хабаровчан поддержали жители ряда других городов Дальнего Востока. Президент России Владимир Путин 20 июля отстранил чиновника от должности "в связи с утратой доверия". Врио губернатора был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Однако протесты не утихают, их участники начали требовать отставки Дегтярева.

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