Жена Навального требует у Путина разрешить перевозку мужа в ФРГ

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку своего мужа для лечения в Германии. В своем обращении на имя главы государства она заявила, что с полудня пятницы, 21 августа, имеются все возможности для транспортировки под надзором врачей высшего уровня.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на руководителя региональных штабов Навального Леонида Волкова, что группа немецких медиков прибыла в больницу скорой помощи №1 Омска, куда накануне в бессознательном состоянии с подозрением на отравление был госпитализирован Навальный, чтобы оказать помощь в его лечении.

Ранее в тот же день омские медики заявили, что не обнаружили в организме оппозиционера следов яда, главврач омской больницы Александр Мураховский назвал основной рабочий диагноз: нарушение углеводного баланса. "Это может быть вызвано резким понижением сахара в крови", - указал он.

Утром 21 августа врачи омской больницы отказались выдать разрешение на перевозку Алексея Навального в клинику в Германии, сославшись на то, что пациент находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен.

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Смотреть видео 03:37 Поделиться Алексей Навальный в коме Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3hGlP Алексей Навальный в коме: где его будут лечить? (20.08.2020)