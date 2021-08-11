Жданову и Волкову предъявлено обвинение из-за работы в ФБК

Соратникам известного российского оппозиционера Алексея Навального Ивану Жданову и Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение по так называемой "сектантской" статье 239 УК РФ (создание организации, посягающей на личность и права граждан) за участие в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Текст обвинительного заключения Жданов опубликовал в четверг, 12 августа, в своем Telegram-канале.

В постановлении говорится, что Жданов и Волков участвовали в деятельности ФБК и, в частности, организовывали акции протеста в Москве в начале 2021 года, участвовали в создании медиа-проектов, таких как "Навальный LIVE" и упоминались в социальных сетях фонда.

В документе отмечается, что Волков "в соответствии с отведенной ему ролью, обеспечивал формирование и последующее функционирование региональных подразделений Фонда, а в дальнейшем совместно с Навальным А.А. принимал участие в формировании органов управления Фонда". В отношении Жданова сказано, что он и "иные неустановленные лица в рамках реализации общего преступного умысла соучастников координировал действия работников НО "ФБК", а затем занял должность директора ФБК.

Обвинение Навальному

Накануне аналогичное обвинение было предъявлено Алексею Навальному.

О том, что Следственный комитет (СК) в феврале возбудил в отношении Навального, Волкова и Жданова уголовное дело по статье 239 о создании НКО, посягающей на личность и права граждан, стало известно лишь в конце апреля. По этой статье фигурантам грозит лишение свободы до 3 лет, принудительные работы на тот же срок, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей.

По статье о создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 239 УК) судили главу российской ячейки международного религиозного объединения "Аум синрикё" Михаила Устьянцева, а 2018 году суд приговорил к пяти годам исправительной колонии общего режима создателя "секты бога Кузи" Андрея Попова.

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