Жертвы удара РФ по Орехову и другие события 502-го дня войны

Число жертв российского авиаудара по Орехову выросло до семи. Минобороны Украины сообщило о новых успехах ВСУ в Бахмуте. Кремль подтвердил встречу Путина и Пригожина после мятежа.

На 502-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 10 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

В результате российского удара по Орехову погибли семь человек

В городе Орехов в Запорожской области вечером 10 июля завершили разбор завалов после авиаудара, нанесенного российскими войсками накануне. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), число погибших выросло до семи человек. Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал в эфире телемарафона, что еще 11 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

По данным следствия, авиаудар по объекту гражданской инфраструктуры в Орехове был нанесен днем 9 июля, сообщил офис генпрокурора Украины. Министерство обороны страны уточнило, что российские войска ударили по Орехову двумя управляемыми авиабомбами, из-за чего был разрушен крупнейший в городе "Пункт несокрушимости". По словам Малашко, в течение дня войска РФ продолжали обстреливать город. От удара рядом с местом, где шел разбор завалов, ранения получил один человек.

Днем 10 июля российские войска также обстреляли поселок городского типа Острое и город Авдеевка Донецкой области, сообщила областная прокуратура. По предварительным данным, населенные пункты были обстреляны из артиллерии. В результате два человека погибли, еще три - получили ранения. Кроме того, в населенных пунктах повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.

Губернаторы Брянской и Курской областей сообщили об обстрелах

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что утром украинские военные обстреляли село Куршановичи Климовского района. В результате обстрела никто не пострадал, но оказались повреждены два жилых дома, детсад, магазин и почта. Вечером, по словам Богомаза, под обстрел попало село Подывотье Севского района. Там пострадал местный житель, он получил легкое ранение. Кроме того, поврежден жилой дом и хозяйственная постройка.

Губернатор Курской области Роман Стартовойт утром сообщил о "восьми прилетах" в поселке Теткино Глушковского района. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка оказалась обесточена, также повреждения получили около десяти домов. Под удар украинских сил попала и деревня Елизаветовка в том же районе, добавил Стартовойт. Кроме того, по его словам, было обстреляно село Троицкое в Кореневском районе. Во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших.

Минобороны Украины: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута

Украинские военнослужащие взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута, сообщила в Telegram-канале заместительница министра обороны Анна Маляр. Благодаря этому ВСУ уже несколько дней держат под огневым контролем выходы и входы в Бахмут, а также перемещение российской армии внутри города.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, в свою очередь, рассказал, что силы обороны в Бахмуте "берут город под огневой контроль", а российские войска "находятся в ловушке". "На Бахмутском направлении армию РФ продолжают выбивать с позиций", - написал Сырский в Telegram-канале.

Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным после мятежа

Президент России Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с Евгением Пригожиным, командирами отрядов и руководством частной военной компании "Вагнер", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее о встрече Пригожина и Путина со ссылкой на источники в западной разведке написала французская газета Libération.

По словам Пескова, Путин пригласил на встречу 35 человек, "включая самого Пригожина". В ходе встречи президент РФ дал оценку действий ЧВК на фронте в Украине, выслушал объяснения командиров в связи с мятежом и "предложил им дальнейшие варианты" трудоустройства. При этом командиры, как утверждает Песков, изложили свою версию произошедшего 24 июня, заявив, что являются убежденными сторонниками главы государства и верховного главнокомандующего и "готовы дальше продолжать сражаться".

Bloomberg: Зеленский приедет на саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, чтобы заручиться поддержкой участников встречи в вопросе присоединения его страны к Североатлантическому альянсу, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Зеленский прибудет на саммит в среду, 12 июля, рассказали собеседники агентства, знакомые с ситуацией.

Кулеба: Есть консенсус сократить путь Украины в НАТО

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что достигнуто согласие по исключению плана действий по подготовке к членству (ПДПЧ) в НАТО из мер, которые должна выполнить Украина на пути вступления в Североатлантический альянс. "После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса, чтобы убрать ПДПЧ с пути Украины к членству", - написал Кулеба в Twitter.

"Приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО", - отметил он. "Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность в приглашение Украине стать членом альянса", - добавил украинский министр.

Германия анонсировала новый пакет помощи Украине

Правительство Германии готовит новый комплексный пакет военной помощи Украине. В ходе предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе будет объявлено об "очень существенной" поставке техники, заявил 10 июля в Берлине высокопоставленный представитель правительства. Он отказался раскрыть дальнейшие детали и оставил без комментария вопрос, войдут ли в новый пакет помощи крылатые ракеты Taurus, предоставить которые просил Киев.

Смотрите также: