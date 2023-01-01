Российские oбстрелы 31 декабря: погибли не менее 3 человек

На 312-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 1 января (время московское).

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В результате российских обстрелов 31 декабря не менее трех мирных жителей Украины погибли и 50 получили ранения. Таковы предварительные данные на 12.00 1 января. Ранее заместитель председателя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram-канале о двух погибших, однако затем стало известно, что в Хмельницком от ранений скончалась 22-летняя девушка, накануне доставленная в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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Папа римский Франциск призвал верующих к солидарности с пострадавшим гражданским населением на фоне войны в Украине и других вооруженных конфликтов. Во время воскресной службы в базилике Святого Петра в Ватикане понтифик попросил молиться за тех, "кто пострадал от войны и кто в эти праздничные дни живет в темноте и холоде, в нищете и страхе, среди насилия и безразличия". Ранее Франциск неоднократно выражал надежду на прекращение войны в Украине, призывал к солидарности с украинцами и даже выражал готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

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Сотрудники посольства США в Украине в новогоднюю ночь, которую им из-за российского обстрела пришлось провести в укрытии на территории дипмиссии, устроили конкурс-опрос на лучшую, по их мнению, цитату 2022 года. "Победителем, что не удивительно, стало "Русский военный корабль..." - сообщается в официальном микроблоге Twitter американского посольства в Киеве.

Фраза "Русский военный корабль, иди на …", произнесенная 24 февраля 2022 года украинским пограничником Романом Грибовым с острова Змеиный в ответ на предложение российского ракетного крейсера "Москва" сдаться в плен, уже давно стала интернет-мемом. Ее активно используют в СМИ, сфере культуры и искусства, на массовых акциях, в том числе официальные лица и артисты.

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В Херсоне и Херсонской области в результате российских обстрелов 31 декабря как минимум один человек погиб и не менее четырех получили ранения. Среди раненых, как сообщил в Telegram-канале глава областной военной администрации Ярослав Янушевич, оказалось двое детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранения средней тяжести. В новогоднюю ночь Херсон и близлежащие села остались без света: один из российских снарядов попал в объект критической инфраструктуры. Кроме того, повреждены здание областной детской больницы, частные и многоквартирные дома. Россияне били по области из артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

Хроника событий 1 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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