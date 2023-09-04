  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

"Зерновая сделка" не возобновлена: события 558-го дня войны

Илья Коваль
4 сентября 2023 г.

Россия нанесла удар по зернохранилищам в Одесской области. Киев заявил о падении БПЛА из РФ в Румынии. Эрдоган и Путин не договорились о возобновлении "зерновой сделки".

https://p.dw.com/p/4VxI5
Одно из разрушенных зернохранилищ в результате российского удара по Одесской области
Одно из разрушенных зернохранилищ в результате российского удара по Одесской областиФото: Odesa Regional Administration Press Office/AP/picture alliance

На 558-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 4 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Россия ударила по зернохранилищам в Одесской области

Россия вновь нанесла удары по югу Одесской области. "Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий", - указали власти в Одессе.

В свою очередь глава Одесской обладминистрации Олег Кипер уточнил, что РФ ударила ракетами "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. "Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - написал он в Telegram.

Евросоюз осудил российские удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, включая те, что связаны с экспортом зерна из Украины. Такие атаки в очередной раз показывают, как Россия своими действиями подстегивает рост мировых цен на продовольствие и ставит под угрозу во всем мире жизнь миллионов людей, нуждающихся в защите, заявил в Брюсселе официальный представитель верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Киев: Российские беспилотники упали в Румынии

Часть российских дронов, запущенных в Одесскую область, упали и взорвались на территории Румынии, заявили в МИД Украины. "Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - написал представитель украинского МИД Олег Николенко в Facebook.

В Минобороны Румынии опровергли эти данные. По их данным, атаки российских беспилотников не представляли какой-либо прямой военной угрозы территории страны. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств произошедшего. По мнению Кулебы, румынская сторона действует "сверх осторожно", чтобы "не эскалировать интерпретации тех или иных событий" и "не быть втянутой в непосредственный конфликт".

Эрдоган не смог вернуть Путина в "зерновую сделку"

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи не привели к возобновлению "зерновой сделки". Эрдоган на пресс-конференции после встречи указал, что альтернативные "зерновой сделке" предложения не принесли аналогичную "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами". Но Путин заявил, что Москва не будет рассматривать реанимирование соглашения, пока не будут выполнены ее требования относительно экспорта российской агропродукции.

Комиссия ООН: Геноцид в Украине пока не доказан

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не получила достаточно доказательств того, что действия российских военных в соседней стране можно юридически квалифицировать как геноцид. В то же время председатель комиссии Эрик Мёсе на пресс-конференции в Киеве подчеркнул, что комиссия продолжает расследование и, в частности, изучает "определенные заявления в российских СМИ, которые, возможно, могут быть релевантными для вопроса о подстрекательстве к геноциду".

Мёсе также заявил, что российские военные и власти ответственны за совершение в Украине таких тяжких военных преступлений, как преднамеренные убийства, нападения на гражданских лиц, неправомерное лишение свободы, изнасилования и депортации.

Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал на имя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука заявление о своей отставке. "Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев - самого сложного периода современной истории Украины", - написал Резников в соцсети Х, опубликовав фотографию заявления. Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал смену Резникова во главе Минобороны на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Первое фото генерала Суровикина после провала путча в РФ

Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фотографию, на которой предположительно запечатлен генерал армии РФ Сергей Суровикин. "Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", - написала Собчак.

Суровикин возглавлял российское вторжение в Украину с октября 2022 года по январь 2023-го, а после провала мятежа ЧВК "Вагнер" сообщалось, что он был в числе высокопоставленных российских военных, которых отстранили от службы и задержали. Официальных подтверждений этой информации не было, но Суровикин с тех пор не появлялся в публичном пространстве.

Смотрите также:

О чем говорили Путин и Эрдоган в Сочи

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Беспилотники в Москве. Версии убийства Пригожина. Учимся Родину любить - "Заповедник", выпуск 276, 03.09.23

Беспилотники в Москве. Версии убийства Пригожина. Учимся Родину любить - "Заповедник", выпуск 276, 03.09.23

Собянин устраняет признаки войны в Москве. Пропагандисты и военные ищут "версию для людей" о гибели Пригожина. Кинопремьеры лета: "Барби в стране БРИКС" c Захаровой и Лавровым и другие. Уроки в школах эпохи увядающего путинизма. Смотрите в 276-м выпуске "Заповедника"!
Политика3 сентября 2023 г.12:44 мин.
external

“Невидимые” дроны ВСУ, как мертвый Пригожин угрожает Путину, Сарматы на боевом дежурстве. DW Новости (01.09.2023)

“Невидимые” дроны ВСУ, как мертвый Пригожин угрожает Путину, Сарматы на боевом дежурстве. DW Новости (01.09.2023)

Украина наращивает свои атаки на российской территории с помощью БПЛА. На этой неделе ударам подвергли сразу несколько регионов РФ. В Украине заявили, что разработали дроны из “картона”, которые не заметны для ПВО.
Политика1 сентября 2023 г.34:06 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Одно из разрушенных зернохранилищ в результате российского удара по Одесской области

"Зерновая сделка" не возобновлена: события 558-го дня войны

Конфликты4 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Готов ли Тайвань к войне с Китаем?

Готов ли Тайвань к войне с Китаем?

Конфликты4 сентября 2023 г.26:01 мин.
Карикатура: карикатурный президент Турции Эрдоган стоит перед российским коллегой Путиным с табличкой "Я по всем вопросам посредник"

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи: что пошло не так

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи: что пошло не так

Политика4 сентября 2023 г.
Зрители, пришедшие на концерт в рамках благотворительного фестиваля MARA FEST, который прошел в Сопоте

MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон

MARA FEST в Сопоте: концерт и открытый микрофон

Культура4 сентября 2023 г.
Ruhrtriennale zu dem Musiktheaterstück l Aus einem Totenhaus l Dmitri Tcherniakov

Достоевский в бывшей промзоне Бохума

Достоевский в бывшей промзоне Бохума

Культура4 сентября 2023 г.
Люди заходят в павильон выставки IAA Mobility в Мюнхене

Мюнхенский автосалон: компании Китая выходят на рынок Европы

Мюнхенский автосалон: компании Китая выходят на рынок Европы

Автомобили и транспорт4 сентября 2023 г.
На концерте Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

"Оставайтесь людьми". Как прошел концерт Макса Коржа в Риге

Музыка3 сентября 2023 г.
На главную страницу