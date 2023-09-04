"Зерновая сделка" не возобновлена: события 558-го дня войны

Россия нанесла удар по зернохранилищам в Одесской области. Киев заявил о падении БПЛА из РФ в Румынии. Эрдоган и Путин не договорились о возобновлении "зерновой сделки".

На 558-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 4 сентября, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Россия ударила по зернохранилищам в Одесской области

Россия вновь нанесла удары по югу Одесской области. "Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. В двух территориальных общинах повреждены складские и производственные здания, оборудование аграрных и промышленных предприятий", - указали власти в Одессе.

В свою очередь глава Одесской обладминистрации Олег Кипер уточнил, что РФ ударила ракетами "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. "Враг уничтожил 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя", - написал он в Telegram.

Евросоюз осудил российские удары по объектам гражданской инфраструктуры Украины, включая те, что связаны с экспортом зерна из Украины. Такие атаки в очередной раз показывают, как Россия своими действиями подстегивает рост мировых цен на продовольствие и ставит под угрозу во всем мире жизнь миллионов людей, нуждающихся в защите, заявил в Брюсселе официальный представитель верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля.

Киев: Российские беспилотники упали в Румынии

Часть российских дронов, запущенных в Одесскую область, упали и взорвались на территории Румынии, заявили в МИД Украины. "Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран, в том числе государств-членов НАТО", - написал представитель украинского МИД Олег Николенко в Facebook.

В Минобороны Румынии опровергли эти данные. По их данным, атаки российских беспилотников не представляли какой-либо прямой военной угрозы территории страны. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств произошедшего. По мнению Кулебы, румынская сторона действует "сверх осторожно", чтобы "не эскалировать интерпретации тех или иных событий" и "не быть втянутой в непосредственный конфликт".

Эрдоган не смог вернуть Путина в "зерновую сделку"

Переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи не привели к возобновлению "зерновой сделки". Эрдоган на пресс-конференции после встречи указал, что альтернативные "зерновой сделке" предложения не принесли аналогичную "устойчивую, безопасную и постоянную модель, основанную на сотрудничестве между сторонами". Но Путин заявил, что Москва не будет рассматривать реанимирование соглашения, пока не будут выполнены ее требования относительно экспорта российской агропродукции.

Комиссия ООН: Геноцид в Украине пока не доказан

Независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пока не получила достаточно доказательств того, что действия российских военных в соседней стране можно юридически квалифицировать как геноцид. В то же время председатель комиссии Эрик Мёсе на пресс-конференции в Киеве подчеркнул, что комиссия продолжает расследование и, в частности, изучает "определенные заявления в российских СМИ, которые, возможно, могут быть релевантными для вопроса о подстрекательстве к геноциду".

Мёсе также заявил, что российские военные и власти ответственны за совершение в Украине таких тяжких военных преступлений, как преднамеренные убийства, нападения на гражданских лиц, неправомерное лишение свободы, изнасилования и депортации.

Министр обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал на имя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука заявление о своей отставке. "Для меня было честью служить украинскому народу и работать для украинской армии в течение последних 22 месяцев - самого сложного периода современной истории Украины", - написал Резников в соцсети Х, опубликовав фотографию заявления. Ранее украинский президент Владимир Зеленский анонсировал смену Резникова во главе Минобороны на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Первое фото генерала Суровикина после провала путча в РФ

Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фотографию, на которой предположительно запечатлен генерал армии РФ Сергей Суровикин. "Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", - написала Собчак.

Суровикин возглавлял российское вторжение в Украину с октября 2022 года по январь 2023-го, а после провала мятежа ЧВК "Вагнер" сообщалось, что он был в числе высокопоставленных российских военных, которых отстранили от службы и задержали. Официальных подтверждений этой информации не было, но Суровикин с тех пор не появлялся в публичном пространстве.

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