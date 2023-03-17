Зерновая сделка. Что будет, если ее не продлят?

Срок соглашения, в рамках которого осуществляются поставки украинского зерна, истекает. От того, будет ли сделка продлена, зависят вопросы обеспечения продовольствием беднейших стран мира.

Подписанная 22 июля 2022 года Черноморская зерновая инициатива - договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной о создании морских коридоров для безопасного вывоза украинского зерна - прервала продолжавшуюся пять месяцев после начала российской агрессии блокаду украинских портов, которая могла обернуться катастрофой для беднейших стран мира из-за нехватки зерновой продукции и резкого роста цен на нее.

Срок действия соглашения истекает 18 марта,но в Кремле в пятницу, 17 марта, подтвердили готовность продлить его на 60 дней - что в два раза меньше, чем в ноябре прошлого года. Свою позицию Россия объясняет нежеланием Запада снять ограничения, касающиеся российской сельхозпродукции и удобрений. Хотя экспорт продовольствия из России напрямую не попал под ограничительные меры, российские чиновники говорят, что вторичные санкции в отношении логистики и страхования серьезно затрудняют его.

Что принесла зерновая сделка?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в начале марта, что зерновая сделка "способствовала снижению глобальной стоимости продовольствия и оказала критически важную помощь людям", а в феврале директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли назвал ее возобновление "критически важным".

Бернард Леманн, председатель Группы экспертов ООН высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию, сказал DW, что зерновая сделка оказала значительное влияние на борьбу с голодом в некоторых частях Северной и Восточной Африки, а также на Ближнем Востоке и в Азии. "Без нее возник бы дефицит зерна для импорта в эти регионы, и цены выросли бы еще больше, что сделало бы закупку пшеницы в других странах очень и очень дорогой", - сказал он. "Таким образом, сделка в целом успокоила рынок, а вышеупомянутые страны от этого только выиграли", - уверен эксперт.

Уильям Мозли, директор программы "Продовольствие, сельское хозяйство и общество" в частном американском колледже Макалистер, также входящий в группы экспертов ООН высокого уровня по продовольственной безопасности и питанию, назвал сделку "ограниченно успешной", поскольку она способствовала падению мировых цен на зерно на 8% и позволила Украине освободить элеваторы и продолжить производство зерновых. "Сделку можно считать успешной, если ее целью было успокоить страхи и стабилизировать цены на зерно", - сказал он.

По словам эксперта, цены на зерно еще не вернулись к довоенному уровню, а сама сделка подчеркнула, насколько уязвимы некоторые африканские страны к перебоям в поставках импортного зерна и волатильности цен. Те государства, которые производят собственное зерно, включая традиционные зерновые культуры, такие как просо и сорго, во время недавнего кризиса чувствовали себя гораздо лучше, указал Мозли.

Обломки ракеты в пшеничном поле Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

"Более локализованное производство разнообразных зерновых культур в нескольких африканских странах является лучшим долгосрочным решением, - уверен он. - Продовольственный кризис наиболее остро ощущается в районах, затронутых конфликтами, например, в Сомали и Йемене. Но эта сделка не может им ничего дать, хотя Всемирная продовольственная программа ООН, которая помогает в чрезвычайных продовольственных ситуациях, исторически поставляет много зерна из Украины", - напомнил Мозли.

Зерно для богатых?

Критики зерновой сделки утверждают, что более богатые страны, включая многие государства Евросоюза, после окончания блокады получили больше зерна из Украины, чем страны в более бедных регионах. Это правда, говорит Мозли. Но большая часть того, что было отгружено в рамках Черноморской инициативы, это кукуруза, а не пшеница. Главное в зерновой сделке, добавляет он, это то, как она повлияла на международные зерновые рынки, а не сам поток украинского зерна.

"Важно, что зерно поступает на рынок. Большее количество зерна на рынке, плюс снижение опасений, играет на понижение цен, что выгодно всем. Но особенно более бедным странам, являющимися чистыми импортерами зерна и страдающими от отсутствия продовольственной безопасности", - уверен эксперт.

В долгосрочной перспективе лишь продления соглашения недостаточно

Всемирная продовольственная программа сообщает, что в настоящее время 382 млн человек в 82 странах мира испытывают острую нехватку продовольствия, описывая текущую ситуацию как "глобальный кризис голода беспрецедентных масштабов". Если соглашение будет продлено, то удастся предотвратить значительный рост цен и дополнительное давление на регионы мира, уязвимые в вопросе продовольственной безопасности.

По данным ООН, 382 млн человек в 82 странах мира испытывают острую нехватку продовольствия Фото: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa/picture alliance

Леманн уверен, что продление зерновой сделки отвечает интересам России. Мозли согласен с ним, говоря, что Москва может рассматривать это как способ завоевать расположение своих союзников в Африке.

Вместе с тем он подчеркивает, что хотя в краткосрочной перспективе продление соглашения является выгодным, оно не решает структурную проблему, заключающуюся в том, что слишком много бедных стран зависят от небольшого числа поставщиков узкого круга зерновых культур: пшеницы, кукурузы и риса. "В долгосрочной перспективе нам нужна более устойчивая глобальная продовольственная система с более широким ассортиментом зерновых из большего числа разнообразных источников", - подчернул эксперт ООН.

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