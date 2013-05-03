 Женщины-дирижеры покоряют мир | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 22.08.2022

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Культура и стиль жизни

Женщины-дирижеры покоряют мир

Талантливы и уверены в себе! Все больше женщин встают за дирижерский пульт.

  • Гласс Маркано из Венесуэлы

    Гласс Маркано

    Гласс Маркано родилась в 1995 году. Ее образование стало возможным благодаря социальному музыкальному проекту El Sistema в Венесуэле. В 2020 году она произвела фурор в Париже на конкурсе женщин-дирижеров.

  • Дирижер Йоана Малвиц

    Йоана Мальвиц

    Немка Йоана Мальвиц (Joana Mallwitz) в 27 лет стала главным музыкальным руководителем Эрфуртского театра. В 2019 году она была признана дирижером года. Сегодня Йоана Мальвиц является главным музыкальным руководителем Государственного театра Нюрнберга. В следующем сезоне она возьмет на себя руководство в Берлинском концертном зале.

  • Алондра де ла Парра: маэстро из Мексики

    Алондра де ла Парра

    "Дирижеры, как правило, - немцы, очень старые и седовласые", - заметила Алондра де ла Парра в 2021 году в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Мексиканка 1980 года рождения опровергает это клише. До 2019 года она была главным дирижером Квинслендского симфонического оркестра и гастролировала по миру в качестве приглашенного дирижера известных оркестров.

  • Россиянка Анна Ракитина

    Анна Ракитина

    Анна Ракитина родилась в Москве. Оперно-симфоническому дирижированию училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сегодня Анна - ассистентка дирижера Бостонского симфонического оркестра.

  • Эрина Яшима

    Эрина Яшима

    Эрина Яшима родилась в Ганновере в японской семье. Яшима выступала с известными ансамблями и оркестрами по всему миру. В настоящее время она является ассистенткой дирижера Филадельфийского симфонического оркестра, а в сезоне 2022/23 станет первым капельмейстером берлинскоо театра Komische Oper Berlin.

  • Оксана Лынив

    Оксана Лынив

    Оксана Лынив родилась в 1978 году в украинском городе Броды. Основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины. В 2021 году Оксана стала первой женщиной, вставшей за дирижерский пульт в Байройте.

  • Натали Штуцман

    Натали Штуцман

    За плечами французского дирижера - карьера оперной певицы. В настоящее время Штуцман работает главным дирижером Симфонического оркестра Кристиансанна в Норвегии и главным приглашенным дирижером Филадельфийского оркестра. В 2023 году она поставит "Тангейзер" в Байройте, став второй женщиной-дирижером в истории Вагнеровского фестиваля.

  • Кери-Линн Уилсон во время концерта

    Кери-Линн Уилсон

    Выступить против войны с оркестром, - именно эта идея привела Кери-Линн Уилсон к созданию Украинского оркестра свободы. У канадского дирижера - украинские корни. Сейчас Уилсон гастролирует по Европе и Северной Америке с Украинским оркестром свободы.

  • Симона Янг

    Симона Янг

    В 1985 году ей пришлось заменить заболевшего коллегу. Так началась ее дирижерская карьера. У нее был всемирно известный наставник - Даниэль Баренбойм. Сегодня 61-летняя австралийка сама является звездным дирижером, который точно знает одно: "Время мужчин-дирижеров прошло".

  • В роли Лидии Тар австралийская актриса Кейт Бланшетт

    Лидия Тар

    Лидия Тар - это собирательный образ. Вымышленную героиню сыграла Кейт Бланшетт в фильме "Тар". Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра. Фильм будет показан на нынешнем Венецианском кинофестивале и появится на широком экране в сентябре 2022 года.


  • Гласс Маркано из Венесуэлы

    Гласс Маркано

    Гласс Маркано родилась в 1995 году. Ее образование стало возможным благодаря социальному музыкальному проекту El Sistema в Венесуэле. В 2020 году она произвела фурор в Париже на конкурсе женщин-дирижеров.

  • Дирижер Йоана Малвиц

    Йоана Мальвиц

    Немка Йоана Мальвиц (Joana Mallwitz) в 27 лет стала главным музыкальным руководителем Эрфуртского театра. В 2019 году она была признана дирижером года. Сегодня Йоана Мальвиц является главным музыкальным руководителем Государственного театра Нюрнберга. В следующем сезоне она возьмет на себя руководство в Берлинском концертном зале.

  • Алондра де ла Парра: маэстро из Мексики

    Алондра де ла Парра

    "Дирижеры, как правило, - немцы, очень старые и седовласые", - заметила Алондра де ла Парра в 2021 году в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Мексиканка 1980 года рождения опровергает это клише. До 2019 года она была главным дирижером Квинслендского симфонического оркестра и гастролировала по миру в качестве приглашенного дирижера известных оркестров.

  • Россиянка Анна Ракитина

    Анна Ракитина

    Анна Ракитина родилась в Москве. Оперно-симфоническому дирижированию училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сегодня Анна - ассистентка дирижера Бостонского симфонического оркестра.

  • Эрина Яшима

    Эрина Яшима

    Эрина Яшима родилась в Ганновере в японской семье. Яшима выступала с известными ансамблями и оркестрами по всему миру. В настоящее время она является ассистенткой дирижера Филадельфийского симфонического оркестра, а в сезоне 2022/23 станет первым капельмейстером берлинскоо театра Komische Oper Berlin.

  • Оксана Лынив

    Оксана Лынив

    Оксана Лынив родилась в 1978 году в украинском городе Броды. Основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины. В 2021 году Оксана стала первой женщиной, вставшей за дирижерский пульт в Байройте.

  • Натали Штуцман

    Натали Штуцман

    За плечами французского дирижера - карьера оперной певицы. В настоящее время Штуцман работает главным дирижером Симфонического оркестра Кристиансанна в Норвегии и главным приглашенным дирижером Филадельфийского оркестра. В 2023 году она поставит "Тангейзер" в Байройте, став второй женщиной-дирижером в истории Вагнеровского фестиваля.

  • Кери-Линн Уилсон во время концерта

    Кери-Линн Уилсон

    Выступить против войны с оркестром, - именно эта идея привела Кери-Линн Уилсон к созданию Украинского оркестра свободы. У канадского дирижера - украинские корни. Сейчас Уилсон гастролирует по Европе и Северной Америке с Украинским оркестром свободы.

  • Симона Янг

    Симона Янг

    В 1985 году ей пришлось заменить заболевшего коллегу. Так началась ее дирижерская карьера. У нее был всемирно известный наставник - Даниэль Баренбойм. Сегодня 61-летняя австралийка сама является звездным дирижером, который точно знает одно: "Время мужчин-дирижеров прошло".

  • В роли Лидии Тар австралийская актриса Кейт Бланшетт

    Лидия Тар

    Лидия Тар - это собирательный образ. Вымышленную героиню сыграла Кейт Бланшетт в фильме "Тар". Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра. Фильм будет показан на нынешнем Венецианском кинофестивале и появится на широком экране в сентябре 2022 года.


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