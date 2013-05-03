Женщины-дирижеры покоряют мир

Алондра де ла Парра

"Дирижеры, как правило, - немцы, очень старые и седовласые", - заметила Алондра де ла Парра в 2021 году в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Мексиканка 1980 года рождения опровергает это клише. До 2019 года она была главным дирижером Квинслендского симфонического оркестра и гастролировала по миру в качестве приглашенного дирижера известных оркестров.