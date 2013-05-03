Женщины-дирижеры покоряют мир

Талантливы и уверены в себе! Все больше женщин встают за дирижерский пульт.
Гласс Маркано
Гласс Маркано родилась в 1995 году. Ее образование стало возможным благодаря социальному музыкальному проекту El Sistema в Венесуэле. В 2020 году она произвела фурор в Париже на конкурсе женщин-дирижеров.
Йоана Мальвиц
Немка Йоана Мальвиц (Joana Mallwitz) в 27 лет стала главным музыкальным руководителем Эрфуртского театра. В 2019 году она была признана дирижером года. Сегодня Йоана Мальвиц является главным музыкальным руководителем Государственного театра Нюрнберга. В следующем сезоне она возьмет на себя руководство в Берлинском концертном зале.
Алондра де ла Парра
"Дирижеры, как правило, - немцы, очень старые и седовласые", - заметила Алондра де ла Парра в 2021 году в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Мексиканка 1980 года рождения опровергает это клише. До 2019 года она была главным дирижером Квинслендского симфонического оркестра и гастролировала по миру в качестве приглашенного дирижера известных оркестров.
Анна Ракитина
Анна Ракитина родилась в Москве. Оперно-симфоническому дирижированию училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сегодня Анна - ассистентка дирижера Бостонского симфонического оркестра.
Эрина Яшима
Эрина Яшима родилась в Ганновере в японской семье. Яшима выступала с известными ансамблями и оркестрами по всему миру. В настоящее время она является ассистенткой дирижера Филадельфийского симфонического оркестра, а в сезоне 2022/23 станет первым капельмейстером берлинскоо театра Komische Oper Berlin.
Оксана Лынив
Оксана Лынив родилась в 1978 году в украинском городе Броды. Основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины. В 2021 году Оксана стала первой женщиной, вставшей за дирижерский пульт в Байройте.
Натали Штуцман
За плечами французского дирижера - карьера оперной певицы. В настоящее время Штуцман работает главным дирижером Симфонического оркестра Кристиансанна в Норвегии и главным приглашенным дирижером Филадельфийского оркестра. В 2023 году она поставит "Тангейзер" в Байройте, став второй женщиной-дирижером в истории Вагнеровского фестиваля.
Кери-Линн Уилсон
Выступить против войны с оркестром, - именно эта идея привела Кери-Линн Уилсон к созданию Украинского оркестра свободы. У канадского дирижера - украинские корни. Сейчас Уилсон гастролирует по Европе и Северной Америке с Украинским оркестром свободы.
Симона Янг
В 1985 году ей пришлось заменить заболевшего коллегу. Так началась ее дирижерская карьера. У нее был всемирно известный наставник - Даниэль Баренбойм. Сегодня 61-летняя австралийка сама является звездным дирижером, который точно знает одно: "Время мужчин-дирижеров прошло".
Лидия Тар
Лидия Тар - это собирательный образ. Вымышленную героиню сыграла Кейт Бланшетт в фильме "Тар". Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра. Фильм будет показан на нынешнем Венецианском кинофестивале и появится на широком экране в сентябре 2022 года.
Гласс Маркано
Гласс Маркано родилась в 1995 году. Ее образование стало возможным благодаря социальному музыкальному проекту El Sistema в Венесуэле. В 2020 году она произвела фурор в Париже на конкурсе женщин-дирижеров.
Йоана Мальвиц
Немка Йоана Мальвиц (Joana Mallwitz) в 27 лет стала главным музыкальным руководителем Эрфуртского театра. В 2019 году она была признана дирижером года. Сегодня Йоана Мальвиц является главным музыкальным руководителем Государственного театра Нюрнберга. В следующем сезоне она возьмет на себя руководство в Берлинском концертном зале.
Алондра де ла Парра
"Дирижеры, как правило, - немцы, очень старые и седовласые", - заметила Алондра де ла Парра в 2021 году в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. Мексиканка 1980 года рождения опровергает это клише. До 2019 года она была главным дирижером Квинслендского симфонического оркестра и гастролировала по миру в качестве приглашенного дирижера известных оркестров.
Анна Ракитина
Анна Ракитина родилась в Москве. Оперно-симфоническому дирижированию училась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сегодня Анна - ассистентка дирижера Бостонского симфонического оркестра.
Эрина Яшима
Эрина Яшима родилась в Ганновере в японской семье. Яшима выступала с известными ансамблями и оркестрами по всему миру. В настоящее время она является ассистенткой дирижера Филадельфийского симфонического оркестра, а в сезоне 2022/23 станет первым капельмейстером берлинскоо театра Komische Oper Berlin.
Оксана Лынив
Оксана Лынив родилась в 1978 году в украинском городе Броды. Основательница и главный дирижер Молодежного симфонического оркестра Украины. В 2021 году Оксана стала первой женщиной, вставшей за дирижерский пульт в Байройте.
Натали Штуцман
За плечами французского дирижера - карьера оперной певицы. В настоящее время Штуцман работает главным дирижером Симфонического оркестра Кристиансанна в Норвегии и главным приглашенным дирижером Филадельфийского оркестра. В 2023 году она поставит "Тангейзер" в Байройте, став второй женщиной-дирижером в истории Вагнеровского фестиваля.
Кери-Линн Уилсон
Выступить против войны с оркестром, - именно эта идея привела Кери-Линн Уилсон к созданию Украинского оркестра свободы. У канадского дирижера - украинские корни. Сейчас Уилсон гастролирует по Европе и Северной Америке с Украинским оркестром свободы.
Симона Янг
В 1985 году ей пришлось заменить заболевшего коллегу. Так началась ее дирижерская карьера. У нее был всемирно известный наставник - Даниэль Баренбойм. Сегодня 61-летняя австралийка сама является звездным дирижером, который точно знает одно: "Время мужчин-дирижеров прошло".
Лидия Тар
Лидия Тар - это собирательный образ. Вымышленную героиню сыграла Кейт Бланшетт в фильме "Тар". Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра. Фильм будет показан на нынешнем Венецианском кинофестивале и появится на широком экране в сентябре 2022 года.