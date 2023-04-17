Жена канцлера ФРГ Шольца ушла в отставку

Супруга канцлера ФРГ Бритта Эрнст, последние пять лет входившая в правительство земли Бранденбург, ушла с поста министра образования.

Министр образования федеральной земли Бранденбург Бритта Эрнст (Britta Ernst) ушла в отставку. В понедельник, 17 апреля, супруге канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), было вручено уведомление об окончании ее служебных полномочий.

На официальной церемонии проводов премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) поблагодарил ее за многолетнее сотрудничество. Глава земельного правительства отметил заслуги Бритты Эрнст в качестве министра образования. Она возглавляла ведомство "в тяжелые времена", принимая твердые и дальновидные решения в ходе пандемии коронавируса, отметил он.

Преемником 61-летней Эрнст на посту главы министерства стал 41-летний Штеффен Фрайбург (Steffen Freiberg), до сих пор занимавший должность государственного секретаря в этом ведомстве.

О причинах отставки ничего не сообщается, однако политические наблюдатели указывают, что не только в рядах местной оппозиции, но и в правящей в Бранденбурге "красно-черно-зеленой" коалиции были недовольны работой Бриты Эрнст, многие решения которой оказались крайне непопулярными среди преподавателей средних учебных заведений и родителей учеников.

Бритта Эрнст с 1998 года является женой Олафа Шольца. В 2014-2017 годах она возглавляла министерство школ и профобразования земли Шлезвиг-Гольштейн, а с 2017 года - министерство образования, молодежи и спорта Бранденбурга. Самостоятельную политическую карьеру она продолжила и после избрания Шольца федеральным канцлером в 2021 году.

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