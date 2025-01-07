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Землетрясение в Тибете унесло жизни более 50 человек

Ольга Лебедева
7 января 2025 г.

В Тибетском автономном округе зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,8. Они ощущались также в Непале и некоторых регионах Индии.

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Разрушения на месте землетрясения в уезде Тингри городского округа Шигадзе Тибетского автономного района КНР
Разрушения на месте землетрясения в уезде ТингриФото: Jigme Dorje/Xinhua/picture alliance

В результате землетрясения на юго-западе Китая погибли не менее 53 человек, ранения получили еще по меньшей мере 62. Подземные толчки магнитудой до 6,8 были зафиксированы в Тибетском автономном районе утром во вторник, 7 января. Они ощущались также в большинстве районов Непала, особенно в восточных и центральных регионах страны, а также в отдельных регионах Индии.

Разрушения на месте землетрясения в Непале
Подземные толчки также ощущались в соседнем НепалеФото: Sunil Sharma/ZUMA Press Wire/picture alliance

Афтершоки магнитудой до 4,4

Немногим позже в Тибете зафиксированы многочисленные афтершоки магнитудой до 4,4, передает государственное агентство "Синьхуа". Китайский государственный телеканал CCTV показал кадры разрушенных домов. Многие здания в эпицентре землетрясения разрушены, сообщил CCTV.

Министерство по чрезвычайным ситуациям указало, что на месте катастрофы находятся около 1,5 тысячи спасателей, которые ищут погибших и выживших под завалами зданий.

По данным Китайского центра сейсмологических сетей (CENC), эпицентр землетрясения находился в уезде Тингри городского округа Шигадзе близ границы с Непалом. Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,1.

 

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