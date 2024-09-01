Правые популисты побеждают на выборах в Тюрингии

В двух федеральных землях на востоке Германии - Саксонии и Тюрингии - в воскресенье, 1 сентября, прошли выборы депутатов земельных парламентов (ландтагов). В Тюрингии право голоса имеют 1,7 млн человек, в Саксонии - 3,2 млн.

Согласно неофициальным предварительным результатам, публикуемым общественно-правовой теле- и радиокомпанией ARD, в Тюрингии наибольшее число голосов получила правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). За нее могли проголосовать 31,2% избирателей. На втором месте - Христианско-демократический союз (ХДС) с 24,5%. Левые популисты из основанной в январе 2024 года партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (ССВ) получают 15,7%. Левая партия набирает 12,4%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), согласно опросам на избирательных участках, проголосовали 6,8%.

Две партии нынешней правящей в Германии "светофорной" коалиции "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), по неофициальным предварительным результатам, не проходят в ландтаг, набирая, соответственно, 3,8% и 1,2%.

В Саксонии, по неофициальным предварительным результатам, на первом месте ХДС с 31,6%. АдГ набирает 30,4%, ССВ - 12%, СДПГ - 8,2%, Левая партия - 4%, "Союз-90"/"зеленые"- 5,3%.