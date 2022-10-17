  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
БПЛА в небе над Киевом
БПЛА в небе над Киевом (фото из архива)Фото: Efrem Lukatsky/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский заявил об уничтожении десятков иранских БПЛА

Екатерина Венкина
35 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 октября.

https://p.dw.com/p/4IImc

На 237-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 18 октября (время московское).

В Киеве воздушная тревога объявлена в четвертый раз за день

++01.15++

В Киеве вечером 17 октября воздушная тревога объявлена в четвертый раз. Системы противовоздушной обороны (ПВО) задействованы для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских вооруженных сил. В Броварах Киевской области сработала ПВО. По предварительным данным, сбит ударный БПЛА. Четыре человека погибли в результате атак беспилотников на Киев утром 17 октября. Вечером воздушная тревога была объявлена также в Одесской и Николаевской областях. Под Одессой был слышен взрыв.

++01.00++

За 12 часов, с 9 вечера 16 октября (совпадает с мск), удалось уничтожить 37 иранских "шахедов" (иранские беспилотные летательные аппараты Shahed. - Ред.) и несколько крылатых ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Но, "чтобы гарантированно защитить наше небо", необходимо значительно больше современных систем противовоздушной обороны и более полное обеспечение ракетами для таких систем, указал украинский лидер. При этом глава государства констатировал, что российский обстрел ракетами и дронами 17 октября привел к новым перебоям с электричеством, последствия устраняются.

Хроника событий 17 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 октября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Киев под ударом иранских дронов

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Поезд Киев-Краматорск: кто возвращается в разрушенный войной Донбасс

Поезд Киев-Краматорск: кто возвращается в разрушенный войной Донбасс

Война продолжается, но некоторые украинцы все же возвращаются в свои дома на востоке страны. Журналист DW проехал по маршруту Киев-Краматорск и пообщался с теми, кто возвращается домой, несмотря ни на что.
Политика
5 ч. назад
02:30 мин.
external

Путин в Астане, переживут ли немцы зиму без газа из РФ и примет ли Германия уклонистов. DW Новости

Путин в Астане, переживут ли немцы зиму без газа из РФ и примет ли Германия уклонистов. DW Новости

Ослабленный начатой им самим войной и западными санкциями Путин пытается сделать ставку на азиатское направление. Но насколько и там связи с ним воспринимаются как токсичные?
14 октября 2022 г.
33:20 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Справа налево: Бруно Каль (BND), Мартина Розенберг (MAD) и Томас Хальденванг (BfV) перед началом слушаний

Мы предупреждали! Что знали спецслужбы ФРГ о войне в Украине

Конфликты
6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о вечном споре российской оппозиции. Спорят две ноги одного человека. Одна говорит: "Вы, оставшиеся, во всем виноваты!" "А вы трусливо сбежали!" - негодует вторая.

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Бежать нельзя остаться, или Дилемма российской оппозиции

Политика
10 ч. назад
Волонтер Григорий Янченко

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Как волонтер собрал в Херсоне более полумиллиона для ВСУ

Конфликты
10 ч. назад
Российская певица Ирина Аллегрова

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Кто отменил концерты Аллегровой и Шуфутинского в Германии?

Культура
13 ч. назад
Пустой стенд "Газпрома" на промышленной выставке в Москве

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

IW: Россию ждет крушение бизнес-модели и упадок индустрии

Экономика и бизнес
6 ч. назад
external

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

План Путина – "Заповедник", выпуск 235, 16.10.22

Политика
16 октября 2022 г.
13:27 мин.
Новый командующий войсками РФ в Украине генерал армии Сергей Суровикин

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

"Сирийский мясник" в Украине: западные эксперты о Суровикине

Политика
16 октября 2022 г.
На главную страницу