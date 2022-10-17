Зеленский заявил об уничтожении десятков иранских БПЛА

На 237-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 18 октября (время московское).

В Киеве воздушная тревога объявлена в четвертый раз за день

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В Киеве вечером 17 октября воздушная тревога объявлена в четвертый раз. Системы противовоздушной обороны (ПВО) задействованы для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российских вооруженных сил. В Броварах Киевской области сработала ПВО. По предварительным данным, сбит ударный БПЛА. Четыре человека погибли в результате атак беспилотников на Киев утром 17 октября. Вечером воздушная тревога была объявлена также в Одесской и Николаевской областях. Под Одессой был слышен взрыв.

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За 12 часов, с 9 вечера 16 октября (совпадает с мск), удалось уничтожить 37 иранских "шахедов" (иранские беспилотные летательные аппараты Shahed. - Ред.) и несколько крылатых ракет. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Но, "чтобы гарантированно защитить наше небо", необходимо значительно больше современных систем противовоздушной обороны и более полное обеспечение ракетами для таких систем, указал украинский лидер. При этом глава государства констатировал, что российский обстрел ракетами и дронами 17 октября привел к новым перебоям с электричеством, последствия устраняются.

Хроника событий 17 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 октября 00.00 - 13.59 >>>

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