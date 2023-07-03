Зеленский заявил о тяжелой неделе и успехах на фронте

На 495-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 3 июля (время московское).

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Для Вооруженных сил Украины прошедшая неделя на фронте была тяжелой, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Но у нас есть успехи. Двигаемся вперед, двигаемся шаг за шагом. Благодарю всех, кто защищает Украину, всех, кто ведет эту войну к украинской победе", - написал он в Telegram . Ранее замминистра Украины Анна Маляр сообщила об освобождении на востоке и юге Украины 37 кв. км за неделю.

Хроника событий 2 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 июля 00.00 - 13.59 >>>

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