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КонфликтыУкраина

Зеленский заявил о терроре РФ против энергосистемы Украины

Олег Соколенко
36 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 октября.

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На 246-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями четверга, 27 октября (время московское).

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Украину в начале октября посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на два источника, которые отказались сообщить подробности о поездке. О ней публично не сообщалось. По их данным, Бернс встречался с президентом Владимиром Зеленским и другими украинскими официальными лицами. "Находясь там, он подтвердил приверженность США оказанию поддержки Украине в ее борьбе против российской агрессии, включая непрерывный обмен разведывательной информацией", - сказал телеканалу официальный представитель США. По мнению CNN, визит мог быть связан с тем, что США все более обеспокоены возможным применением Россией ядерного оружия против Украины. Публично официальные представители США утверждают, что пока нет доказательств подготовки Россией такого шага.

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В оккупированном Россией Шахтерске Донецкой области вечером во вторник взорвались цистерны с горюче-смазочными материалами. По данным оккупационных властей, это произошло в результате ракетного обстрела украинской армии.  По разным данным, пожар возник в районе железнодорожного вокзала, горит нефтебаза, горят топливные цистерны, предназначенные для заправки техники российских войск. Позже в местных телеграм-каналах сообщили, что огонь перекинулся на близлежащие жилые дома. В свою очередь, Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило в Telegram, что взрыв произошел "в результате неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, которые находились в состоянии алкогольного опьянения".

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспрецедентными российские удары по энергосистеме страны. "Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты", - заявил он в своем вечернем видеообращении. По словам Зеленского, "во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии". "Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере", - добавил он. Зеленский в очередной раз призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии: "Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит".

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