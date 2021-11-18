Зеленский ввел санкции в отношении 23 граждан РФ и пяти украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 20 августа о санкциях в отношении 23 граждан РФ и пяти украинцев. Это следует из указа, опубликованного в четверг, 18 ноября, на сайте офиса (администрации. - Ред.) президента.
Ограничительные меры вводятся в связи с преследованием украинских граждан в аннексированном Россией Крыму, а также против ряда СМИ на полуострове и в некоторых регионах Донбасса.
Блокировка активов, предотвращение выведения капиталов из Украины
Применительно к ряду фигурантов перечня в нем указаны фамилии прикрытия. Как уточняет агентство "Интерфакс-Украина", речь, в частности, идет о сотрудниках разведывательных и специальных служб РФ.
Штрафные меры предполагают, в том числе блокировку активов, временное ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, аннулирование лицензий, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.
Санкции из-за выборов в российскую Госдуму
"Контроль за исполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны", - говорится в документе. Решение принято в соответствии со статьей 107 конституции Украины.
Ранее, 15 октября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины применил санкции в отношении 237 физических лиц за организацию ими голосования на выборах в российскую Госдуму на территории аннексированного Крыма и в районах Донбасса, контролируемых пророссийскими сепаратистами.
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