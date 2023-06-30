Зеленский: ВСУ продвинулись на всех направлениях

На 493-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 1 июля (время московское).

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Директор ЦРУ США Уильям Бернс связался по телефону с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным по поводу мятежа ЧВК "Вагнер", сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ). Его послание было таким: "США не причастны к этим событиям. Это внутреннее дело России". Переговоры между руководителями ЦРУ и СВР стали контактом самого высокого уровня с момента попытки мятежа, пишет WSJ.

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Украинская армия за день 30 июня продвинулась вперед "на всех направлениях" своих активных действий, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Он добавил, что на прошедшем в этот день заседании ставки верховного главнокомандующего ВСУ был рассмотрен вопрос о поставке боеприпасов для артиллерии на восточном и южном направлениях фронта. Ранее сообщалось, что на том же заседании ставки было принято решение об усилении северного направления.

Хроника событий 30 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 июня 00.00 - 13.59 >>>

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