Зеленский: Всех виновных в военных преступлениях ждет суд

На 387-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 марта (время московское).

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На фоне неясности с продолжением зерновой сделки Россия продолжает активный вывоз украинского зерна, пишет dpa. По данным агентства, около 2 миллионов тонн зерна могли быть вывезены морским и железнодорожным транспортом с тех украинских территорий, которые сейчас контролирует РФ. В свою очередь, Генштаб ВСУ в вечерней информационной сводке 16 марта сообщил, что российская самоходная баржа с грузом пшеницы была выведена при помощи буксиров из морского порта города Бердянск в Запорожской области.

Владимир Зеленский: "Рашизм не сможет остаться безнаказанным злом"

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"Настанет день, и все виновные в военных преступлениях против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в годовщину уничтожения российскими авиаударами театра в Мариуполе, в результате чего погибли люди, укрывшиеся в здании. "Мы до сих пор не знаем, сколько погибших - сотни людей, тысяча?" - напомнил Зеленский. "Настанет день, и мы освободим Мариуполь, - добавил он. - Настанет день, и будет создан трибунал, который вернет справедливость для нашего народа". По словам украинского президента, "рашизм не сможет остаться безнаказанным злом".

Хроника событий 16 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 марта 00.00 - 13.59 >>>

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