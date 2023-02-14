Зеленский: ВС РФ в боях за Донбасс теряют потенциал
Александра Иванова
57 мин. назад
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 февраля.
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На 357-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями среды, 15 февраля (время московское).
Он подчеркнул, что бои в этом регионе идут сейчас "буквально за каждый метр украинской земли". "Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других городах и общинах Донбасса, - это сокращение российской агрессии на недели. Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет в нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить", - заявил Зеленский.