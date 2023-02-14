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Владимир ЗеленскийФото: Valentyn Ogirenk/REUTERS
КонфликтыУкраина

Зеленский: ВС РФ в боях за Донбасс теряют потенциал

Александра Иванова
57 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 15 февраля.

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На 357-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за событиями среды, 15 февраля (время московское).

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Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается крайне тяжелой, при этом российские войска "беспрецедентно" теряют там свой потенциал. Такую оценку событий на передовой выразил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам.  

Он подчеркнул, что бои в этом регионе идут сейчас "буквально за каждый метр украинской земли". "Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других городах и общинах Донбасса, - это сокращение российской агрессии на недели. Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет в нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить", - заявил Зеленский.

Хроника событий 14 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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