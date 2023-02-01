Зеленский: Враг активизируется к годовщине вторжения

На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 2 февраля (время московское).

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Российские войска активизируют наступательные действия, сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. "Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны", - сказал он. Зеленский выразил благодарность украинским военнослужащим, стойко удерживающим позиции. По его словам, враг пытается получить хоть что-то, чтобы отметить успехом годовщину вторжения и продемонстрировать наличие каких-либо шансов.

Хроника событий 1 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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