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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из архива: 18 января 2023 годаФото: Ukraine Presidency/Zuma/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: Враг активизируется к годовщине вторжения

Александра Иванова
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 февраля.

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На 344-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 2 февраля (время московское).

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Российские войска активизируют наступательные действия, сообщил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. "Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте - на востоке нашей страны", - сказал он. Зеленский выразил благодарность украинским военнослужащим, стойко удерживающим позиции. По его словам, враг пытается получить хоть что-то, чтобы отметить успехом годовщину вторжения и продемонстрировать наличие каких-либо шансов.

Хроника событий 1 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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