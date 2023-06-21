  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Зеленский: Восстановление стало бы идеологической победой

Екатерина Венкина | Лиза Ламбрехт
31 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 июня.

https://p.dw.com/p/4SrJY
Владимир Зеленский, президент Украины
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Sergei Supinsky/AFP

На 483-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 21 июня (время московское).

++14.05++

Президент Украины Владимир Зеленский назвал возврат к нормальным условиям жизни в Украине "идеологической победой" над Россией. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на проходящей в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины. 

Внимание всего мира приковано к тому, сможет ли Украина с помощью союзников этого добиться, добавил Зеленский. "Свобода должна победить", - подчеркнул он.

Хроника событий 21 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Удар по Львову, наступление россиян в Донбассе. DW Новости

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Вопросы Путину. ПМЭФ в Малиновке. Жабогадюкинг в Кремле – "Заповедник", выпуск 269, 18.06.23

Вопросы Путину. ПМЭФ в Малиновке. Жабогадюкинг в Кремле – "Заповедник", выпуск 269, 18.06.23

Подготовка к прямой линии Путина с заранее заготовленными вопросами. Накануне грандиозного шухера пан атаман Вовциан Таврический решил провести Международный экономический форум. Подсматриваем за изменениями в политической карьере Трампа, Джонсона и Лукашенко. Армения и Казахстан помогают России обходить санкции. Жабогадюкинг в дележке власти. Смотрите в 269-м выпуске "Заповедника"!
Политика18 июня 2023 г.14:42 мин.
external

Подводные дроны в Украине: как они работают и на что способны (19.06.2023)

Подводные дроны в Украине: как они работают и на что способны (19.06.2023)

Со дна рек в Украине достают ракеты и снаряды, группам подводного разминирования помогают дроны. Смотрите репортаж DW о том, как они делают деоккупированную территорию снова пригодной для жизни.
Конфликты19 июня 2023 г.02:52 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

EU-Haushalt

Глава ЕК: Преступник должен быть привлечен к ответственности

Конфликты51 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Projekt "Belarusisches Berlin"

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

Где в Берлине появились белорусские места после 2020 года

История2 ч. назад
Александр Плющев и Ольга Тихомирова

Реклама России для уехавших. DW Шоу

Реклама России для уехавших. DW Шоу

Политика21 ч. назад61:07 мин.
Карикатура - карикатурный спикер Госдумы России Вячеслав Володин бросается в воду, чтобы вернуть уплывающего от него поросенка Петра - символа желания россиян эмигрировать.

Володин vs. поросенок Петр: вернуться или валить из России?

Володин vs. поросенок Петр: вернуться или валить из России?

Политика23 ч. назад
Зал заседаний ПАСЕ

ПАСЕ выступила в защиту прав белорусов, выехавших в Европу

ПАСЕ выступила в защиту прав белорусов, выехавших в Европу

Политика16 ч. назад
Обложка каталога выставки

"Мы в пути". Как беженцам помогает арт-терапия

"Мы в пути". Как беженцам помогает арт-терапия

Конфликты20 ч. назад
Германо-китайские межправительственные консультации: "семейный портрет"

Германо-китайские консультации: агрессия России - не тема?

Германо-китайские консультации: агрессия России - не тема?

Политика20 ч. назад
На главную страницу