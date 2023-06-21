Зеленский: Восстановление стало бы идеологической победой

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 21 июня.

На 483-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 21 июня (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал возврат к нормальным условиям жизни в Украине "идеологической победой" над Россией. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на проходящей в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины.

Внимание всего мира приковано к тому, сможет ли Украина с помощью союзников этого добиться, добавил Зеленский. "Свобода должна победить", - подчеркнул он.

Хроника событий 21 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 июня 14.00 - 23.59 >>>

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