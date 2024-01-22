Зеленский внес в Раду закон о множественном гражданстве

Инициатива о множественном гражданстве даст право иметь украинское гражданство "всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России", а также воюющим за ВСУ иностранцам.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду проект закона о множественном гражданстве. Об этом сам Зеленский сообщил в обращении к согражданам по поводу Дня соборности (единства) Украины, который отмечают в стране в понедельник, 22 января.

Текст этого обращения опубликован на сайте главы украинского государства . По словам Зеленского, новый закон позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России. Кроме того, право на украинский паспорт получат иностранные добровольцы, воюющие против России в рядах ВСУ, добавил украинский лидер.

Обсуждение введения множественного гражданства в Украине

Между тем онлайн-издание "Зеркало недели" напоминает, что в 2021 году Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет из четырех законопроектов, которые касались двойного гражданства. Однако ни один из этих документов в парламенте так и не рассмотрели.

В 2023 году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на Всемирном конгрессе украинцев, заявил, что "множественное гражданство в Украине должно стать элементом государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества". При этом он подчеркнул, что "любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено".

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