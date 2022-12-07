На 288-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 8 декабря (время московское).

++07.00++

Эстония на фоне российского вторжения в Украину значительно увеличивает военные расходы. В принятом национальном бюджете страны на 2023 год они впервые превысили миллиард евро, достигнув 2,9 процента ВВП страны, говорится в сообщении пресс-службы парламента страны Рийгикогу.

Зеленский верит в окончание войны в следующем году

++06.15++

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, посвященном признанию его изданием Politico самым влиятельным человеком в Европе в 2022 году, заявил, что верит в наступление мира в Украине уже в следующем году. "Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", - сказал Зеленский, поблагодарив "всех наших друзей в Европе, которые помогают нам сохранить стабильность" и "помогают миллионам пройти через это ужасное время".

"Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, становится более серьезным в отношении обороны, переосмысливает торговую политику, а также политику в области расширения и энергетической безопасности. В широком смысле, он переосмысливает, что вообще означает быть европейцем - и в значительной степени это происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом", - объяснило Politico свое решение назвать Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

++05.30++

Украинские чиновники и законодатели в последние месяцы обращались в администрацию президента США Джо Байдена и к членам Конгресса с призывом предоставить Украине боеголовки с кассетными боеприпасами. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские и украинские источники. По данным CNN, администрация Байдена не отвергла просьбу Киева на начальном этапе и не исключила этот вариант в качестве последнего средства, если запасы других боеприпасов для поставок иссякнут.

Запрос Киева пока не был рассмотрен всерьез из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на экспорт этого вида снарядов, сообщает CNN. США не подписали конвенцию по кассетным боеприпасам, но в администрации Байдена считают, что их использование несет слишком много рисков, самый большой из которых - потенциальная угроза для гражданского населения, отмечает CNN. Пока Белый дом не считает, что такие боеприпасы необходимы Украине для успеха на поле боя. Украинские источники CNN утверждают, что кассетные боеприпасы позволят ВСУ более эффективно атаковать крупные и рассредоточенные цели, такие как скопления российских солдат и техники.

ISW: Путин готовит почву для затяжной войны в Украине

++04.30++

Президент России Владимир Путин готовит почву для затяжной войны в Украине, пишет в своей ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики делают такой вывод по итогам встречи Путина с Советом по правам человека при президенте, на которой он сказал, что "спецоперация" в Украине может быть "длительным процессом". "Путин заставляет российскую аудиторию ожидать затяжной, изматывающей войны в Украине, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных украинских территорий", - пишет ISW, отмечая, что информационная подготовка к долгой кампании идет в России с лета.

Аналитики соглашаются с оценкой генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, что российские силы стремятся взять оперативную паузу зимой, чтобы перегруппироваться, восстановиться и попытаться начать более масштабное наступление следующей весной. ISW считает, что такая пауза пойдет на пользу России, лишив Украину инициативы в контрнаступлении. Несмотря на это, Путин, похоже, по-прежнему не желает добиваться прекращения боевых действий, и российские военные продолжают наступление на Бахмут, отмечает ISW. "Нынешняя зацикленность Путина на продолжающихся наступательных операциях вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины сохранять военную инициативу в других частях театра военных действий", - пишут аналитики, отмечая, что дальнейшие оперативные успехи ВСУ зависят от их способности продолжать непрерывные операции в течение зимы.

++03.45++

Риски эскалации войны в Украине до ядерного конфликта уменьшились, считает канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). "Россия прекратила угрожать применением ядерного оружия в ответ на красную линию, проведенную международным сообществом", - заявил он в интервью изданиям медиагруппы Funke. Шольц напомнил о словах председателя КНР Си Цзиньпина о том, что ядерное оружие не должно быть применено, и о совместном заявлении стран "большой двадцатки" на этот счет.

Как отмечает агентство Reuters, Шольц давал интервью до заявления президента России Владимира Путина о нарастании угрозы ядерной войны. "По поводу угрозы ядерной войны. Вы правы, она нарастает, чего греха таить. По поводу того, что Россия не применит ни при каких обстоятельствах первой, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае удара по нашей территории сильно ограничены. Тем не менее у нас стратегия наша применения средств защиты - а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие - она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара", - сказал Путин.

++02.50++

Канада и Нидерланды подали совместное заявление о том, что присоединяются к иску Украины против России в Международном суде ООН. В заявлении указывается, что обе страны намерены представить в суде свое толкование положений Конвенции о предупреждении геноцида и наказания за него. "Мы еще раз призываем Россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд… - подчеркивается в документе. - Невыполнение Россией этого постановления является еще одним нарушением ее международных обязательств".

++02.15++

Незадолго до полуночи почти одновременно объявлена воздушная тревога в Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях, а еще через полчаса - в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях, передает "Корреспондент.net". Местные СМИ сообщают о взрывах в Херсоне и Николаеве.

++01.00++

За прошедшую неделю Украина получила от Германии 20 бронеавтомобилей Dingo и два тягача-транспортера танков M1070 Oshkosh, сообщается на сайте правительства ФРГ. Там же анонсируется поставка 18 колесных самоходных гаубиц RCH калибра 155 миллиметров, 80 пикапов, 90 противодронных датчиков, двух ангарных палаток и семи грузовых автомобилей. Конкретные сроки и детали этих поставок правительство не раскрывает из соображений безопасности.

++00.20++

Во время разминирования Херсонской области погибли четверо украинских полицейских, сообщил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к согражданам. Кроме того, Зеленский рассказал подробности о российском ударе по городу Курахово Донецкой области. По его словам, под обстрел попали рынок, элеватор, заправка, автостанция и жилой дом. Погибли 10 человек.

Комментируя ситуацию с энергоснабжением Украины, Зеленский предупредил, что восстановить энергосистемы страны на 100 процентов сейчас невозможно. "Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", - сказал президент.

Хроника событий 7 декабря 14.00 - 23.59 >>

Хроника событий 7 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: