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Разминирование в Херсонской областиФото: Murad Sezer/REUTERS
КонфликтыУкраина

В Украине разминировано около 500 000 опасных предметов

Олег Соколенко
11 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 декабря.

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На 293-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 13 декабря (время московское).

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С начала войны в Украине разминировано около 500 000 взрывоопасных предметов. Об этом рассказал президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении. Только работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с 24 февраля изъяли более 300 тысяч таких предметов, а взрывотехники Национальной полиции - свыше 180 тысяч, отметил глава государства. Разминирование проводят и другие государственные службы и армия, указал президент. По словам Зеленского, в борьбе с "российским минным террором" Украине помогают зарубежные партнеры.

Хроника событий 12 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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