Зеленский в США и другие события 301-го дня войны

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Джо Байденом. Сергей Шойгу внес предложение об увеличении численности российской армии до 1,5 млн человек.

На 301-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 21 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Зеленский проводит переговоры с Байденом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон на борту самолета американских ВВС. О том, что он собирается посетить столицу США и провести переговоры с президентом страны Джо Байденом, было официально объявлено незадолго до этого. Это - первая зарубежная поездка Зеленского с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Основными темами переговоров Байдена с Зеленским должна стать дальнейшая военная помощь Вашингтона Киеву. По данным американских СМИ, речь идет о почти двух миллиардах долларов. Вечером 21 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что в составе очередного пакета помощи американская сторона впервые предоставит Украине ЗРК Patriot. Кроме того, Пентагон намерен объявить о выделении Киеву помощи на сумму в 850 млн долларов, добавил глава Госдепа США.

После приема в Белом доме, переговоров и совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом Зеленский должен выступить с речью перед Конгрессом и провести ряд двусторонних встреч.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби рассказал в интервью телеканалу CNN, что Байден пригласил Владимира Зеленского в Вашингтон из-за начала нового этапа войны в Украине. По сведениям Кирби, в ходе встречи будут обсуждаться и возможные варианты окончания войны.

Шойгу предложил повысить в России призывной возраст

Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на расширенной коллегии ведомства, предложил повысить в стране призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва увеличить до 30 лет. Он также призвал довести численность ВС РФ до 1,5 млн человек, а численность контрактников - до 695 тысячи человек.

Глава Минобороны РФ заявил о планах создать группировку войск на северо-западе России, два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил - Московский и Ленинградский военные округа. Он указал далее, что в РФ появятся новые авиационные соединения, в том числе восемь бомбардировочных авиационных полков и один истребительный авиаполк.

По словам Шойгу, для каждой общевойсковой (танковой) армии предполагается содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов.

Выступая после Шойгу, президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен с его предложениями. В заседании участвовали 15 тысяч служащих ВС РФ, в том числе в режиме видеосвязи.

Ход боевых действий

Как сообщает Генштаб ВСУ, за минувшие сутки ВС РФ совершили более 20 обстрелов из РСЗО, нанесли 3 ракетных удара и авиационный удар по гражданским объектам в Запорожской области. В Гуляйполе они ударили по городской больнице, следует из сводки.

Между тем британское Минобороны сообщает, что российские войска прорвались в город Бахмут в Донецкой области Украины, который на протяжении многих месяцев был ареной ожесточенных сражений. "Российская пехота, по всей видимости, закрепилась в промышленной зоне Бахмута в восточной части города и периодически заходит в жилые кварталы", - говорится в ежедневной сводке.

Уличные бои продолжаются, в них участвуют и российская регулярная армия, и бойцы ЧВК "Вагнер", отмечается в сообщении. До сих пор линия фронта проходила к востоку от Бахмута. Накануне в город неожиданно прибыл президент Украины Владимир Зеленский и вручил его защитникам награды и подарки.

Со своей стороны, американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что за три месяца боев российские силы под Бахмутом заняли 192 кв. км территории.

Массовое захоронение в Херсонской области

В освобожденной от российской оккупации Херсонской области, в селе Правдино, было найдено массовое захоронение мирных жителей, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. "30 ноября в селе Правдино (Херсонская область) были обнаружены массовые захоронения жертв российской оккупации: 7 гражданских лиц, среди которых девочка-подросток", - написал он в Twitter.

Россияне пренебрегают 4-й Женевской конвенцией, запрещающей насилие над гражданским населением, подчеркнул Резник в этой связи. Ранее украинские СМИ сообщали, что на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей было обнаружено 50 мест массовых захоронений.

Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС

Швейцария расширила санкции в отношении Москвы, связанные с поставками иранских беспилотников и продолжением войны РФ против Украины. Тем самым правительство в Берне присоединилась к девятому пакету штрафных мер, введенным ЕС 16 декабря. Ограничения затронут 141 физическое и 49 юридических лиц, говорится в заявлении на сайте Федерального совета.

ЕС расширяет инфраструктуру для оборонных целей

Еврокомиссия сообщила, что Германия и еще 16 стран-членов ЕС получат в общей сложности 616 млн евро из бюджета Евросоюза на расширение транспортной инфраструктуры для оборонных целей.

В частности, Берлину будут перечислены 155 млн евро на расширение железнодорожной сети. В числе прочего, средства пойдут на укрепление мостов и строительства новых грузовых терминалов, заявила Еврокомиссия. Таким образом будет улучшено и грузовое железнодорожное сообщение с Украиной, указывается далее.

Всемирный банк предоставил Украине 610 млн долларов

Всемирный банк выделил Украине кредит на 610 млн долларов под гарантии Великобритании. Основная часть средств - 500 млн долларов - пойдут на "проекты по активизации усилий по оказанию помощи и восстановлению Украины в условиях войны", а именно на выплаты детских и семейных пособий, зарплат госслужащим и коммунальные платежи, сообщили в организации.

Оставшиеся 110 млн долларов будут направлены на поддержку украинской системы здравоохранения.

Навальный сообщил о приезде Пригожина в его колонию

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок во Владимирской области, сообщил о визите бизнесмена Евгения Пригожина в его колонию и вербовке заключенных в ЧВК Вагнера. После выступления Пригожина около 80-90 человек пошли оформляться в ЧВК Вагнера, затем прошла вторая волна вербовки, указал политик.

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