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Мирные жители в Соледаре пережидают атаки ВС РФ в подвалеФото: Libkos/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Зеленский: В Соледаре Украина выиграла дополнительное время

Александра Иванова
35 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 10 января.

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На 321-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 10 января (время московское).

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Сейчас ВС РФ сконцентрировали на Соледаре свои основные усилия, однако результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего Донбасса от российской оккупации. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к согражданам.

"Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы. А что хотела Россия там выиграть? Полностью все разрушено, жизни почти не осталась. И тысячи их людей потеряны: вся земля под Соледаром в труппах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так и выглядит безумие", - подчеркнул Зеленский.

Несколькими часами ранее официальный представитель министерства обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские силы начали новый мощный штурм Соледара.

Хроника событий 9 января 14.00 - 23.59 >>>

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