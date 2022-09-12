Зеленский: В сентябре освобождены уже 6000 кв. км Украины

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 сентября.

На 202-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии, ВСУ проводят контрнаступление на востоке и юге страны. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 13 сентября (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении рассказал, что армия с начала сентября освободила более 6 тысяч квадратных километров территории страны на востоке и на юге. "Движение наших войск продолжается", - добавил глава государства.

Кроме того, украинский лидер вновь призвал мировое сообщество усилить давление на Россию, а Евросоюз - ввести восьмой пакет санкций. Действия российских военных на Запорожской АЭС поставили Европу на грань радиоактивной катастрофы, одновременно Кремль занимается "энергетическим террором" и "террором голодом", настаивает Зеленский, призывая официально признать Россию "государством - спонсором терроризма".

Хроника событий 12 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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