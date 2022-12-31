Зеленский в поздравлении: Нам уже никогда не будет страшно

Ушедший 2022 год был годом украинцев, а 2023-й должен стать годом их победы, указал президент Украины в новогоднем обращении к согражданам.

Украинцам может быть "темно, громко и сложно", но уже никогда не будет страшно и стыдно, заявил президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к нации , опубликованном в последние минуты субботы, 31 декабря. По его словам, год для страны начался 24 февраля, и стал годом Украины.

В 17-минутном видеообращении глава государства перечислил важные события, произошедшие в ходе развязанной Россией полномасштабной войны, упомянув вторжение войск РФ утром 24 февраля, бои в Гостомеле, Буче, Ирпене, Бородянке и Харькове, российские атаки на гражданское население в Мариуполе, Одессе, осаду "Азовстали" и другие события. Но, как подчеркнул украинский президент, хотя это невозможно забыть и простить, это можно победить - и перечислил успехи украинских защитников, начиная с обороны Киева и заканчивая освобождением захваченных территорий.

Отдельно Зеленский отметил, что 2022 год стал годом, "когда Украина изменила мир", а мир "открыл Украину" - украинцев поддерживают во многих городах в разных странах.

По словам Зеленского, Украина продолжит "биться ради главного слова - "победа", и она "точно будет". "Пусть этот год будет годом возвращения. Возвращения наших людей. Воинов - к своим семьям. Пленных - в свои дома. Переселенцев - в свою Украину. Возвращения наших земель. И временно оккупированные станут навсегда свободными. Возвращения к привычной жизни. К счастливым минутам без комендантского часа. К земным радостям без воздушных тревог. Возвращения того, что у нас украли. Детства наших детей, спокойной старости наших родителей", - указал глава государства, добавив, что страна готова за это бороться.

Зеленский: Украинцы уже давно творят чудеса

Ранее в этот же вечер на официальных страничках президента Украины в различных соцсетях появилось поздравление, в котором он заявил, что украинцы могут не желать чудес, ведь "уже давно творят их сами".

Этот пост украинский лидер посвятил комментариям о том, что уже исполнено из предположительных пожеланий в новогоднюю ночь. Так, на вопрос о том, желать ли искренней любви, он ответил, что "за этот год мы почувствовали ее как никогда", а кроме того, украинцы могут не желать настоящих друзей, потому что "точно узнали, кто ими является".

По словам президента, вера и надежда "уже давно в ВСУ", домашний уют - там, где "мы и наши близкие", а свет - "в каждом из нас, даже когда нет электричества". Отдельно Зеленский отметил, что приключений и путешествий у украинцев "слишком много", чтобы желать их.

"Так что сегодня только одно желание. И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством," - указал президент Украины, добавив, что следующий год должен стать годом "нашей победы".

Зеленский с женой на фоне елки, Путин - с людьми в военной форме

Если одно из поздравлений украинский лидер сопроводил фотографией с женой Еленой Зеленской на фоне новогодней елки, то президент РФ Владимир Путин записывал свое предпраздничное обращение к нации на фоне людей в военной форме вместо традиционного вида Кремля.

В своем выступлении Путин заявил о движении РФ к "полному суверенитету" и в очередной раз обвинил Запад в "подготовке к агрессии" и "использовании Украины для ослабления России", а 2022 год назвал "годом трудных решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации общества".

При этом он говорил о "защите наших людей на наших же исторических территориях, в новых субъектах Российской Федерации", а обращение было опубликовано на фоне массированных ракетных ударов по украинским городам, произошедших в первой половине дня 31 декабря. Вечером украинские власти также сообщили о российской атаке на ряд украинских территорий, в ходе которой были использованы дроны-камикадзе.

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