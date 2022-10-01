Зеленский: В Лимане продолжаются бои

На 221-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 2 октября (время московское).

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В Лимане продолжаются боестолкновения, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума", - подчеркнул глава государства. Для России "таких нестыковочек будет все больше и больше", добавил он.

Несколькими часами ранее Вооруженные силы Украины вошли в Лиман. По словам спикера оперативного командования ВСУ "Восток" Сергея Череватого, российские войска в районе города были окружены. В свою очередь, Минобороны РФ подтвердило вывод войск из Лимана, однако не комментировало информацию о возможном окружении группы.

Хроника событий 1 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 октября 00.00 - 13.59 >>>

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