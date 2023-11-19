Зеленский уволил командующего Медицинских сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ. Как говорится в Telegram-канале украинского лидера в воскресенье, 19 ноября, на должность, которую занимала Татьяна Остащенко, был назначен начальник клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве Анатолий Казмирчук.

Зеленский указал, что назначение было проведено по представлению министра обороны Украины Рустема Умерова. "Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пришло время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", - написал сам Умеров в этой связи в Facebook .

Задачи нового командующего Медицинских сил ВСУ

В своем посте он перечислил основные задачи для нового командующего Медицинских сил ВСУ. Во-первых, это "максимальный уровень цифровизации процессов и соблюдение всех стандартов предоставления медицинских ресурсов, включая поставку качественного медицинского оборудования". "Таким проблемам, как некачественные жгуты, просто нет места", - заявил Умеров.

Во-вторых, речь идет о "разработке системы обучения тактической помощи пострадавшим в соответствии со стандартами НАТО и соответствующим наличием ресурсов".

Задачей номер три для командующего Медицинских сил ВСУ глава Минобороны Украины считает "обеспечение постоянной ротации персонала между тактическим и стратегическим уровнями для обмена опытом по всему циклу оказания медицинской помощи раненым, пострадавшим и больным".

В свою очередь Владимир Зеленский, комментируя смену главы Медицинских сил ВСУ, подчеркнул, что Украине "нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения (...) воинов". "От качественных жгутов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно", - пояснил президент Украины.

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