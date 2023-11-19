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Зеленский уволил командующего Медицинских сил ВСУ

Александра Иванова
19 ноября 2023 г.

Татьяну Остащенко на должности командующего Медсил ВСУ указом президента Украины Владимира Зеленского сменил начальник клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве Анатолий Казмирчук.

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Владимир Зеленский посещает госпиталь
Владимир Зеленский посещает госпитальФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинских сил ВСУ. Как говорится в Telegram-канале украинского лидера в воскресенье, 19 ноября, на должность, которую занимала Татьяна Остащенко, был назначен начальник клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве Анатолий Казмирчук.

Зеленский указал, что назначение было проведено по представлению министра обороны Украины Рустема Умерова. "Считаю, что причины такого шага очевидны для всех, кто сражается в рядах Сил обороны Украины, и всех, кто помогает. Соответствующая проблематика обсуждалась много раз. Пришло время решать проблемы медицинского обеспечения наших воинов", -  написал сам Умеров в этой связи в Facebook.

Задачи нового командующего Медицинских сил ВСУ

В своем посте он перечислил основные задачи для нового командующего Медицинских сил ВСУ. Во-первых, это "максимальный уровень цифровизации процессов и соблюдение всех стандартов предоставления медицинских ресурсов, включая поставку качественного медицинского оборудования". "Таким проблемам, как некачественные жгуты, просто нет места",  - заявил Умеров.

Во-вторых, речь идет о "разработке системы обучения тактической помощи пострадавшим в соответствии со стандартами НАТО и соответствующим наличием ресурсов".

Задачей номер три для командующего Медицинских сил ВСУ глава Минобороны Украины считает  "обеспечение постоянной ротации персонала между тактическим и стратегическим уровнями для обмена опытом по всему циклу оказания медицинской помощи раненым, пострадавшим и больным".

В свою очередь Владимир Зеленский, комментируя смену главы Медицинских сил ВСУ, подчеркнул, что Украине "нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения (...) воинов". "От качественных жгутов до полной цифровизации и прозрачности в снабжении, от качественной тренировки до искренней коммуникации с боевыми медиками в тех подразделениях, где медицина развернута действительно правильно и действительно эффективно", - пояснил президент Украины.

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